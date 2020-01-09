У Канаді зірвали найбільший в історії країни джекпот

Виграшний квиток лотереї "Lotto Max", що принесе власнику 70 мільйонів доларів, був придбаний у місті Брамптон, що поблизу Торонто.

Про це повідомляє компанія-оператор лотерей OLG.

Виграшна комбінація виявилася лише на одному з квитків, тож його щасливий власник отримає весь джекпот у розмірі 70 млн дол. Це буде найбільша в історії Канади сума, яку виплатять переможцеві лотереї. Втім, щасливчик наразі не прийшов по виграш.

Окрім цього, учасники лотереї здобули шість призів по 1 млн дол.

Варто зазначити, що в 2015 році лотерейний квиток, який приніс власникові 60 млн дол., був також проданий у Брамптоні. На той момент це був рекордний виграш.