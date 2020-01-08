Гільдія сценаристів США оголосила номінантів на свою кінопремію
Про це повідомляється на сайті премії.
Як зазначається, у переліку тих, хто претендує на почесну нагороду, вже відомі після "Золотого глобуса" стрічки-переможниці "1917", "Паразити", "Джокер".
У номінації “Найкращий оригінальний сценарій":
Сем Мендес, Крісті Вілсон-Кернс – "1917"
Ноа Баумбах – "Шлюбна історія"
Раян Джонсон – "Ножі наголо"
Емілі Халперн, Сара Хескінс, Сюзанна Фогель, Кеті Сілберман – "Освіта"
Пон Джун-хо, Хан Джин-он – "Паразити"
У номінації “Найкращий адаптований сценарій”:
Тодд Філліпс, Скотт Сілвер – "Джокер"
Стівен Зейлліан – "Ірландець"
Тайка Вайтіті – "Кролик Джоджо"
Грета Гервіг – "Маленькі жінки"
Міка Фітцерман-Блю, Ноа Харпстер – "Прекрасний день по-сусідству"
У номінації “Найкращий сценарій документального фільму”:
"Громадянин Х"
"Прийомний"
"Винахідник: Жага крові в Силіконовій долині"
"Джозеф Пулітцер: Голос народу"
"Сірий кардинал".
Імена переможців премії WGA Awards 2020 стануть відомі 1 лютого.
Фото: WGA