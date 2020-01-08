Гільдія сценаристів США оголосила номінантів на свою кінопремію

Американська Гільдія сценаристів назвала номінантів щорічної премії WGA Awards 2020, якою нагороджують творців найкращих сценаріїв до фільмів та серіалів.

Про це повідомляється на сайті премії.

Як зазначається, у переліку тих, хто претендує на почесну нагороду, вже відомі після "Золотого глобуса" стрічки-переможниці "1917", "Паразити", "Джокер".

У номінації “Найкращий оригінальний сценарій":

Сем Мендес, Крісті Вілсон-Кернс – "1917"

Ноа Баумбах – "Шлюбна історія"

Раян Джонсон – "Ножі наголо"

Емілі Халперн, Сара Хескінс, Сюзанна Фогель, Кеті Сілберман – "Освіта"

Пон Джун-хо, Хан Джин-он – "Паразити"

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У номінації “Найкращий адаптований сценарій”:

Тодд Філліпс, Скотт Сілвер – "Джокер"

Стівен Зейлліан – "Ірландець"

Тайка Вайтіті – "Кролик Джоджо"

Грета Гервіг – "Маленькі жінки"

Міка Фітцерман-Блю, Ноа Харпстер – "Прекрасний день по-сусідству"

У номінації “Найкращий сценарій документального фільму”:

"Громадянин Х"

"Прийомний"

"Винахідник: Жага крові в Силіконовій долині"

"Джозеф Пулітцер: Голос народу"

"Сірий кардинал".

Імена переможців премії WGA Awards 2020 стануть відомі 1 лютого.

Фото: WGA