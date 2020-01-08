Кінопремія BAFTA оголосила номінантів

Британська академія телебачення та кіномистецтва оголосила повний список номінантів на 73 кінопремію BAFTA.

Про це йдеться у пресрелізі Британської кіноакадемії.

Як зазначили в академії, фільм "Джокер" Тодда Філліпса отримав найбільшу кількість номінацій - 11.

Стрічки "Ірландець" від Мартіна Скорсезе та "Одного разу... в Голлівуді" від Квентіна Тарантіно - по 10 номінацій.

Урочиста церемонія вручення премії BAFTA відбудеться 2 лютого 2020 року у Лондоні, а ведучим заходу буде Грем Нортон.

В академії також додали список претендентів в основних номінаціях 73 кінопремії ВAFTA:

Найкращий фільм:

"1917"

"Ірландець"

"Джокер"

"Одного разу... в Голлівуді"

"Паразити"

Найкращий британський фільм:

"1917"

"Наживка"

"Для Сами"

"Рокетмен"

"Вибачте, ми вас не застали"

"Два Папи"

Найкращий режисер:

Сем Мендес - "1917

Мартін Скорсезе - "Ірландець"

Тодд Філліпс - "Джокер"

Квентін Тарантіно - "Одного разу... в Голлівуді"

Бонг Джун-хо - "Паразити"

Найкраща актриса:

Джессі Баклі - "Дика Роза"

Скарлетт Йоханссон - "Шлюбна історія"

Сірша Ронан - "Маленькі жінки"

Шарліз Терон - "Секс-бомба"

Рене Зеллвегер - "Джуді"

Найкращий актор:

Леонардо Дікапріо - "Одного разу в... Голлівуді"

Адам Драйвер - "Шлюбна історія"

Терон Еджертон - "Рокетмэн"

Хоакін Фенікс — "Джокер

Джонатан Прайс - "Два Папи"

Найкраща актриса другого плану:

Лора Дерн - "Шлюбна історія"

Скарлетт Йоханссон - "Кролик Джоджо"

Флоренс П'ю - "Маленькі жінки"

Марго Роббі - "Секс-бомба"

Марго Роббі - "Одного разу... в Голлівуді"

Найкращий актор другого плану:

Том Хенкс - "Прекрасний день по сусідству"

Ентоні Хопкінс -"Два Папи"

Аль Пачіно — "Ірландець"

Джо Пеші - "Ірландець"

Бред Пітт - "Одного разу... в Голлівуді".

Як повідомлялося, кінопремія BAFTA - щорічна нагорода Британської академії телебачення та кіномистецтва. Це британський аналог "Оскара".

Фото: awardswatch.com