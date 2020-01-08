Кінопремія BAFTA оголосила номінантів
Про це йдеться у пресрелізі Британської кіноакадемії.
Як зазначили в академії, фільм "Джокер" Тодда Філліпса отримав найбільшу кількість номінацій - 11.
Стрічки "Ірландець" від Мартіна Скорсезе та "Одного разу... в Голлівуді" від Квентіна Тарантіно - по 10 номінацій.
Урочиста церемонія вручення премії BAFTA відбудеться 2 лютого 2020 року у Лондоні, а ведучим заходу буде Грем Нортон.
В академії також додали список претендентів в основних номінаціях 73 кінопремії ВAFTA:
Найкращий фільм:
"1917"
"Ірландець"
"Джокер"
"Одного разу... в Голлівуді"
"Паразити"
Найкращий британський фільм:
"1917"
"Наживка"
"Для Сами"
"Рокетмен"
"Вибачте, ми вас не застали"
"Два Папи"
Найкращий режисер:
Сем Мендес - "1917
Мартін Скорсезе - "Ірландець"
Тодд Філліпс - "Джокер"
Квентін Тарантіно - "Одного разу... в Голлівуді"
Бонг Джун-хо - "Паразити"
Найкраща актриса:
Джессі Баклі - "Дика Роза"
Скарлетт Йоханссон - "Шлюбна історія"
Сірша Ронан - "Маленькі жінки"
Шарліз Терон - "Секс-бомба"
Рене Зеллвегер - "Джуді"
Найкращий актор:
Леонардо Дікапріо - "Одного разу в... Голлівуді"
Адам Драйвер - "Шлюбна історія"
Терон Еджертон - "Рокетмэн"
Хоакін Фенікс — "Джокер
Джонатан Прайс - "Два Папи"
Найкраща актриса другого плану:
Лора Дерн - "Шлюбна історія"
Скарлетт Йоханссон - "Кролик Джоджо"
Флоренс П'ю - "Маленькі жінки"
Марго Роббі - "Секс-бомба"
Марго Роббі - "Одного разу... в Голлівуді"
Найкращий актор другого плану:
Том Хенкс - "Прекрасний день по сусідству"
Ентоні Хопкінс -"Два Папи"
Аль Пачіно — "Ірландець"
Джо Пеші - "Ірландець"
Бред Пітт - "Одного разу... в Голлівуді".
Як повідомлялося, кінопремія BAFTA - щорічна нагорода Британської академії телебачення та кіномистецтва. Це британський аналог "Оскара".
Фото: awardswatch.com