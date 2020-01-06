На "Золотому глобусі" визначили найкращих комедійних актрис

Нагороди «Золотий глобус» Голлівудської асоціації іноземної преси за гру у комедії чи мюзиклі отримали цьогоріч Фібі Воллер-Брідж та Аквафіна.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, золота статуетка у категорії «Найкраща актриса телесеріалу (мюзикл/комедія)» дісталася Фібі Воллер-Брідж за гру в комедійному телесеріалі «Флібег». Окрім неї, на нагороду претендували минулорічна переможниця Рейчел Броснаген ("Дивовижна місіс Мейзел"), Крістіна Епплгейт ("Мертвий для мене"), Наташа Ліонн (“Матрьошка”) та Кірстен Данст (“Стати Богом у центральній Флориді”).

Водночас нагороду за «Найкраще виконання жіночої ролі у комедійному або музичному повнометражному фільмі» отримала Аквафіна, яка чудово перевтілилася у стрічці «Прощання». У цій номінації також висувалися Ана де Армас ("Ножі наголо"), Кейт Бланшетт ("Де ти поділась, Бернадетт?”), Біані Фельдштейн ("Освіта") та Емма Томпсон ("Пізня ніч").

Додамо, що британський телесеріал “Флібег” про життя молодої жінки у сучасному Лондоні, раніше був визнаний найкращим комедійним серіалом року.

Як повідомляв Укрінформ, це вже 77-а церемонія вручення премії «Золотий глобус» Голлівудської асоціації іноземної преси. Нині вона традиційно відбувається у готелі Beverly Hilton в Голлівуді. «Золотий глобус» вважається однією з найпрестижніших нагород (після «Оскара») та, крім сфери кінематографії, охоплює також телевізійні фільми й серіали.