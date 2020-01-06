Журі "Золотого глобуса" визначило найкращих актрис другого плану

Лора Дерн і Патриція Аркетт отримали по статуетці «Золотого глобуса» на 77-й церемонії вручення премій Голлівудською асоціацією іноземної преси.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, золота статуетка у категорії «Найкраща жіноча роль другого плану у повнометражному фільмі» присуджена Лорі Дерн за гру у фільмі «Шлюбна історія». Цей американсько-британський комедійно-драматичний фільм розповідає про складні стосунки між театральним режисером та його провідною актрисою до та після їх розлучення.

Серед претендентів на цю нагороду були також: Кеті Бейтс ("Річард Джуелл"), Аннетт Бенінг ("Доповідь"), Денніфер Лопес ("Шахрайки з Волл-Стріт") та Марго Роббі ("Секс-бомба").

Водночас Патриція Аркетт отримала премію в номінації «Краща актриса другого плану у серіалі, мінісеріалі або телефільмі» за виконання ролі в “Облудіі”. Прикметно, що в 2018 році нагороду у цій категорії здобула Лорі Дерн за перевтілення у “Маленькій великій брехні”.

Журі віддало перевагу Патриції Аркетт перед Геленою Бонем Картер із “Корони”, Тоні Коллетт із “Неймовірного”, Меріл Стріп із “Великої маленької брехні” та Емілі Вотсон із “Чорнобиля”.

Як повідомляв Укрінформ, це вже 77-а церемонія вручення премії «Золотий глобус» Голлівудської асоціації іноземної преси. Нині вона традиційно відбувається у готелі Beverly Hilton в Голлівуді. «Золотий глобус» вважається однією з найпрестижніших нагород (після «Оскара») та, крім сфери кінематографії, охоплює також телевізійні фільми й серіали.