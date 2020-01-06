Назвали мультфільм-переможець "Золотого глобуса"

Мультфільм «Містер Лінк: Загублена ланка еволюції» отримав «Золотий глобус» у категорії «Найкращий анімаційний фільм» на 77-й церемонії вручення премій Голлівудської асоціації іноземної преси.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Ця лялькова анімаційна стрічка, випущена кінокомпаніями “Laika” та “Annapurna Pictures”, розповідає про сміливого дослідника, який мріє розповісти світові про різноманітних легендарних створінь, одним з яких є Лінк, що пов’язує людей з їхніми пращурами.

За перемогу у цій номінації змагалися: "Крижане серце 2", “Як приборкати дракона 3: Прихований світ", "Історія іграшок 4" та "Король Лев".

Як повідомляв Укрінформ, це вже 77-а церемонія вручення премії «Золотий глобус» Голлівудської асоціації іноземної преси. Нині вона традиційно проходить у готелі Beverly Hilton в Голлівуді. «Золотий глобус» вважається однією з найбільш престижних нагород (після «Оскара») та, крім сфери кінематографії, охоплює також телевізійні фільми й серіали.