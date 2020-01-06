"Золотий глобус" визнав "Паразитів" найкращим фільмом іноземною мовою

Голлівудська асоціація іноземної преси «Золотий глобус» оголосила фільм «Паразити» південнокорейського режисера Пона Джун Хо переможцем у номінації «Найкращий фільм іноземною мовою».

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

У травні минулого року стрічка, яка розповідає про перипетії життя бідної південнокорейської родини, вже отримали "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю.

Загалом у номінації за найкращий фільм іноземною мовою були представлені п'ять картин. Крім переможця, за статуетку змагалися: "Прощання" (США), "Біль та слава" (Іспанія), "Портрет дівчини у вогні" (Франція) та "Знедолені" (Франція).

Минулоріч перемогу у цій номінації здобув американсько-британський біографічний фільм “Богемна рапсодія”, що розповідає про співака Фредді Мерк'юрі.

Як повідомляв Укрінформ, в ніч на понеділок у Лос-Анджелесі проходить 77-а церемонія вручення премії «Золотий глобус» Голлівудської асоціації іноземної преси. Цього року вона традиційно проходить у готелі “Beverly Hilton” у Беверлі Гіллз.