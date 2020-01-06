На “Золотому глобусі” назвали перших найкращих акторів

Рассел Кроу та Рамі Юссеф отримали по статуетці «Золотого глобуса» на 77-й церемонії вручення премій Голлівудською асоціацією іноземної преси.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, золота статуетка у категорії “Найкращий актор мінісеріалу або фільму для ТБ” була присуджена Расселу Кроу за гру у мінісеріалі “Найгучніший голос”, який розповідає про Роджера Айлза та створений ним телеканал “Fox News”.

За цю нагороду змагалися п'ятеро чоловіків. Список був сформований журі таким чином: Крістофер Ебботт ("Пастка-22"), Саша Барон Коен ("Шпигун"), Джаред Гарріс ("Чорнобиль"), Сем Роквелл ("Фоссі/Вердон").

Водночас Рамі Юссеф отримав премію в номінації «Найкращий актор другого плану у телесеріалі (комедія/мюзикл)” за виконання ролі у багатосерійці “Рамі”. Він зміг обійти Білла Гадера, який зіграв у “Баррі”, Бена Платта, який перевтілився у “Політику”, й навіть легендарного Майкла Дугласа, який чудово виконав свою роль у “Методі Комінські”.

Як повідомляв Укрінформ, це вже 77-а церемонія вручення премії «Золотий глобус» Голлівудської асоціації іноземної преси. Нині вона традиційно відбувається у готелі Beverly Hilton в Голлівуді. «Золотий глобус» вважається однією з найпрестижніших нагород (після «Оскара») та, крім сфери кінематографії, охоплює також телевізійні фільми й серіали.