В Японії найстаріша у світі жінка відсвяткувала 117-й день народження
Укрінформ
Найстаріша людина у світі японка Кане Танака у неділю, 5 січня, відсвяткувала 117-річчя.
Про це інформує Metro.
"Найстаріша жителька планети сьогодні святкує свій 117-й день народження" - йдеться у повідомленні.
Кане Танака народилася в Японії 2 січня 1903 року. У минулому році вона була зареєстрована в Книзі рекордів Гіннеса як найстаріша верифікована людина планети.
Жінці все ще не вистачає п’яти років для нового світового рекорду прожитого людиною віку.
Фото: АР