В Японії найстаріша у світі жінка відсвяткувала 117-й день народження

Найстаріша людина у світі японка Кане Танака у неділю, 5 січня, відсвяткувала 117-річчя.

Про це інформує Metro.

"Найстаріша жителька планети сьогодні святкує свій 117-й день народження" - йдеться у повідомленні.

Кане Танака народилася в Японії 2 січня 1903 року. У минулому році вона була зареєстрована в Книзі рекордів Гіннеса як найстаріша верифікована людина планети.

Жінці все ще не вистачає п’яти років для нового світового рекорду прожитого людиною віку.

Фото: АР