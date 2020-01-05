В Індонезії знайшли найбільшу квітку у світі

В Індонезії учені виявили найбільшу у світі квітку виду рафлезія.

Про це повідомляє CNN.

"Рослину раффлезії часто називають «квіткою монстром» за її паразитарні властивості та огидний сморід. Охоронці індонезійської дикої природи, можливо, знайшли найбільшу квітку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що діаметр квітки становить 111 сантиметрів, що є найбільшим з колись зареєстрованих.

Читайте також: У Танзанії помер найстаріший у світі носоріг

Вчені відзначили цікавий факт. У 2017 року на цьому самому місці також цвіла найбільша в діаметрі квітка, яка була на чотири сантиметри меншою за нинішнього рекордсмена.

Фото: getty images