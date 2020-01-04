47-річна американська актриса Камерон Діаз вперше стала мамою, доньку назвали Реддікс.

Про це актриса повідомила в Instagram.

"Ми щасливі і вдячні почати нове десятиліття з оголошення про народження нашої доньки Реддікс Медден", - написала Кемерон.

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Актриса зазначила, що вони з чоловіком, вокалістом групи Good Charlotte, Бенджі Медденом, хочуть зберегти своє сімейне життя у приватності: "Тому ми не будемо постити фото або поширювати будь-які деталі, хіба що крім того факту, що вона дуже, дуже мила!", - зазначила актриса.