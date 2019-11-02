Онука Кеннеді померла від наркотичного передозування

Онука Роберта Кеннеді, брата вбитого експрезидента США Джона Кеннеді - Сірша Кеннеді-Гілл померла від випадкового передозування наркотичними засобами.

Про це повідомляє CNN.

"Онука Роберта Ф. Кеннеді померла від випадкового передозування, згідно з її свідоцтвом про смерть, оприлюдненим у п’ятницю у штаті Массачусетс", - йдеться у повідомленні.

22-річна Сірша Кеннеді Гілл була дочкою (однією з 11 дітей) Кортні Кеннеді Гілла та Етел Кеннеді, екологічної та правозахисниці.

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Як зазначається, у онуки Кеннеді виявили в організмі такі речовини як: метадон, діазепам, нордіазепам, флуоксетин, норфлуоксетин та етанол на момент смерті.

Сірша Кеннеді Гілл померла у лікарні Кейп Код о 15:14 1 серпня, згідно з свідоцтвом про смерть.