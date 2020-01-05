П'ятірка різдвяних страв від Клопотенка

П'ятірка різдвяних страв від Клопотенка

Укрінформ
Кутя з журавлиною, олів’є з грибами і мандариновий лимонад – зірковий кухар розповів, як смачно відсвяткувати Різдво

Ми ще не оговталися від новорічного столу, а вже треба думати, чим смачненьким побавити себе на Різдво! Пропонуємо п’ятірку рецептів святкових страв від переможця шоу «Майстер шеф», ресторатора та кулінарного експериментатора Євгена Клопотенка – вони як завжди прості, смачні й не зовсім звичайні.

Традиційний різдвяний стіл просто неможливо уявити без куті. Напевно, у кожної господині є улюблений рецепт цієї страви. Хтось готує кутю зі звичайної пшениці, хтось використовує рис. А от Клопотенко любить готувати кутю з ячмінної крупи, тобто зі звичайної перловки.

«Я не люблю її відварювати – адже так ніколи не вгадаєш потрібний ступінь готовності, я просто замочую її у воді. Так вона залишається досить пружною, але при цьому повністю готовою. А для пікантного доповнення використовую сушену журавлину, яка дає приємну кислинку», – поділився відомий кулінар своїми секретами.

«Кутя з перловки з журавлиною – однозначно мій різдвяний фаворит», – зізнався він.

Як приготувати? Просто!

КУТЯ З ПЕРЛОВКИ З ЖУРАВЛИНОЮ

● Час підготовки: 30 хвилин.
● Час приготування: 10 хвилин.
● Час на охолодження: 30 хвилин.
● Порції: 4.

Вам знадобиться:
- Перлова крупа – 250-300 г.
- Журавлина (сушена) – 50 г.
- Лимонний сік (половини лимона) – 0,5 шт.
- Мак – 50 г.
- Родзинки – 30 г.
- Волоські горіхи – 50 г.
- Мед – 1 ст. л.

Покроковий рецепт:

1. Перлову крупу промиваємо і замочуємо в холодній воді на ніч при кімнатній температурі.

2. Мак запарюємо окропом, даємо йому набрякнути 30 хвилин, проціджуємо через сито і перетираємо в ступі або чаші блендера.

3. У невеликій мисці змішуємо всі інгредієнти, добре перемішуємо, заправляємо медом і лимонним соком.

4. Даємо настоятися мінімум 30 хвилин.

САЛАТ ОЛІВ'Є З ГРИБАМИ

А без цього салату, мабуть, не обходиться жодне застілля! І в кожного кулінара є невеличкий секрет приготування олів’є. Клопотенко вже ділився різними рецептами цього салату, а цього року вирішив приготувати його із запеченими грибами.

«Вони надають салату дуже оригінального смаку, і якщо ви трохи втомилися від традиційних варіантів олів’є – це те, що вам потрібно», – запевнив він.

Як приготувати? Просто!

● Час підготовки: 30 хвилин.
● Час приготування: 15 хвилин.
● Порції: 4-6.

Вам знадобиться:
- Печериці – 250 г.
- Рослинна олія – 1 ст. л.
- Лавровий лист – 1 шт.
- Духмяний перець – 3 горошини.
- Курка (2 курячих філе) – 400-500 г.
- Яйця (відварених на круто) – 4 шт.
- Зелений горошок (консервований) – 1 банка.
- Солоний огірок – 4 шт.
- Картопля (відварена у кожушках) – 3 шт.
- Морква відварна – 2 шт.
- Майонез домашній – 3 ст. л.
- Сіль та перець – за смаком.

Покроковий рецепт:

1. Розігрійте духовку до 180 градусів.

2. Печериці промийте і протріть паперовим рушником. Перекладіть у форму для запікання, полийте 1 ст. л. рослинної олії й посоліть за смаком.

3. Запікайте в розігрітій духовці протягом 20 хвилин.

4. Дістаньте з духовки і дайте охолонути до кімнатної температури.

5. Картоплю (3 шт.) відваріть до готовності в «кожушках» і очистіть. Наріжте середніми кубиками.

6. Дві моркви також відваріть до готовності, очистіть від шкірки й наріжте невеличкими кубиками – приблизно такого ж розміру, як і картопля.

7. Відваріть куряче філе в підсоленій воді з додаванням лаврового листа і духмяного перцю протягом 25 хвилин після закипання.

8. Яйця (4 шт.) зваріть на круто, охолодіть у воді, очистіть і наріжте їх невеликими кубиками.

9. Готове куряче філе після охолодження наріжте невеликими кубиками, як і овочі.

10. Запечені печериці наріжте кубиками середнього розміру.

11. Солоні огірки (4 шт.) розріжте навпіл, а потім поріжте кубиками.

12. Поєднайте в мисці всі нарізані інгредієнти й додайте консервований горошок (знадобиться 1 банка).

13. Приготуйте майонез, використовуючи найпростіший і найсмачніший рецепт домашнього майонезу.

14. Заправте салат майонезом і ретельно перемішайте.

«Я рекомендую додавати невелику кількість соусу, щоб ви краще змогли відчути смак самого салату. Посоліть і поперчіть за смаком», – дав пораду Клопотенко.

КУРКА З ГАРБУЗОМ І ЦИБУЛЕЮ В ДУХОВЦІ

Запечена курка, напевно, найпопулярніша святкова страва – проста, смачна і досить не дорога.

Відомий кулінар пропонує не вигадувати щось особливе і приготувати курку з гарбузом і цибулею. «Як на мене – це ідеальний варіант, коли ви отримуєте одразу й основну страву, і гарнір», – переконаний він.

Як готувати? Просто!

● Час підготовки: 10 хвилин.
● Час приготування: 60 хвилин.
● Порції: 4-6.

Вам знадобиться:
- Курка – 1 шт.
- Гарбуз – 400 г.
- Цибуля червона – 300 г.
- Масло вершкове – 30 г.
- Сіль та перець – за смаком.

Покроковий рецепт:

1. Духовку розігрійте до 180 градусів.

2. Гарбуз і цибулю очистіть і поріжте великими шматочками. Викладіть у керамічну ємність для запікання, додайте трохи солі й перцю.

3. Зверху викладіть курку, натріть її сіллю й перцем, а потім змастіть розм'якшеним вершковим маслом.

4. Відправте курку в духовку на 60 хвилин.

5. Подавайте з гарніром із відвареної картоплі та запечених цибулі й гарбуза.

ЗАЛИВНЕ З ІНДИЧКИ

 «Холодець або заливне – ще одна святкова страва, популярність якої не поступається салату олів’є», – розповів Клопотенко.

Але принципова відмінність заливного і холодцю – в тому, що в холодець желатин не додають – він застигає завдяки желатину з кісток, а заливне – готують із використанням желатину. І саме цей варіант більше подобається зірковому кухарю, бо готується набагато швидше, а смак виходить нічим не гірший.

Він пропонує приготувати дуже просте заливне з індички із зеленим горошком. А в якості соусу використати не традиційний хрін, а соус із маринованого імбиру, гострого перцю і лимонного соку.

Як готувати? Просто!

● Час підготовки: 15 хвилин.
● Час приготування: 25 хвилин.
● Час на охолодження: 4 години.
● Порції: 2-4.

Вам знадобиться:
- Філе індички – 400-500 г.
- Морква – 1 шт.
- Заморожений горошок (зелений) – 100 г.
- Желатин – 15 г.
- Духмяний перець – 3 горошини.
- Перець чилі – 1/3 шт.
- Імбир (маринований) – 1 ст. л.
- Лимонний сік – 1 ст. л.
- Лавровий лист – 2 шт.
- Сіль за смаком.

Покроковий рецепт:

1. Філе індички (400-500 г) зачистіть від плівок і відваріть в 1 л. води протягом 25 хвилин з додаванням запашного перцю, моркви, лаврового листа і солі.

2. Желатин залийте невеликою кількістю води (близько 50 мл), щоб він набряк.

3. Готову індичку охолодіть, розберіть на волокна руками і викладіть у форму для заливного. Моркву поріжте на кружечки.

4. Додайте у форму з індичкою порізану моркву і заморожений зелений горошок (100 г).

5. Бульйон від варіння (близько 500-600 мл) процідіть через дрібне сито, підігрійте, якщо він охолов, і розпустіть у ньому желатин, добре перемішайте.

6. Вилийте бульйон у форму для заливного.

7. Відправте в холодильник мінімум на 4 години для застигання.

8. Заливне подавайте з соусом із подрібненого маринованого імбиру, перцю чилі та лимонного соку.

МАНДАРИНОВИЙ ЛИМОНАД З ІМБИРОМ

А компот? Та краще лимонад!

Лимонад з дитинства асоціюється зі святом – яскравий, смачний, насичений. Багато хто вважає, що це суто літній напій, але Євген Клопотенко вважає, що це не зовсім так і до різдвяного застілля пропонує нам чудовий рецепт мандаринового лимонаду з імбиром, смак якого неодмінно оцінять і діти, й дорослі.

Як приготувати? Просто!

● Час підготовки: 15 хвилин.
● Час приготування: 25 хвилин.
● Час на охолодження: 2-3 години.
● Порції: 2-4.

Вам знадобиться:

- 5 шт. мандарин.
- 3 см – корінь імбиру.
- 5 ст. л. цукру.
- 0,5 л води.
- 1,5 л мінеральної води (сильногазована столова вода).
- За бажанням – лід.
- За смаком – м'ята.

Покроковий рецепт:

1. Мандарини (5 шт.) очистіть і наріжте довільними шматочками. Перекладіть у сотейник.

2. Корінь імбиру (приблизно 3 см) очистіть від шкірки й наріжте слайсами. Додайте в сотейник до мандаринів.

3. Додайте в сотейник 5 ст. л. цукру і 0,5 л води. Варіть протягом 3-х хвилин і повністю охолодіть.

4. Розімніть суміш товкачиком, щоб смак лимонаду вийшов більш насиченим.

5. Процідіть сироп через дрібне сито.

6. Розкладіть сироп по ємностях, у яких будете подавати лимонад.

7. Додайте кружечки мандарина або апельсина для прикраси.

8. Додайте в кожну ємність по кілька листочків м'яти.

9. Розбавте сироп сильногазованою столовою водою.

10. При подачі охолодіть льодом.

Готувати просто! Смачного вам Різдва!

Любов Базів. Київ

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