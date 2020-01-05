П'ятірка різдвяних страв від Клопотенка
Ми ще не оговталися від новорічного столу, а вже треба думати, чим смачненьким побавити себе на Різдво! Пропонуємо п’ятірку рецептів святкових страв від переможця шоу «Майстер шеф», ресторатора та кулінарного експериментатора Євгена Клопотенка – вони як завжди прості, смачні й не зовсім звичайні.
Традиційний різдвяний стіл просто неможливо уявити без куті. Напевно, у кожної господині є улюблений рецепт цієї страви. Хтось готує кутю зі звичайної пшениці, хтось використовує рис. А от Клопотенко любить готувати кутю з ячмінної крупи, тобто зі звичайної перловки.
«Я не люблю її відварювати – адже так ніколи не вгадаєш потрібний ступінь готовності, я просто замочую її у воді. Так вона залишається досить пружною, але при цьому повністю готовою. А для пікантного доповнення використовую сушену журавлину, яка дає приємну кислинку», – поділився відомий кулінар своїми секретами.
«Кутя з перловки з журавлиною – однозначно мій різдвяний фаворит», – зізнався він.
Як приготувати? Просто!
КУТЯ З ПЕРЛОВКИ З ЖУРАВЛИНОЮ
● Час підготовки: 30 хвилин.
● Час приготування: 10 хвилин.
● Час на охолодження: 30 хвилин.
● Порції: 4.
Вам знадобиться:
- Перлова крупа – 250-300 г.
- Журавлина (сушена) – 50 г.
- Лимонний сік (половини лимона) – 0,5 шт.
- Мак – 50 г.
- Родзинки – 30 г.
- Волоські горіхи – 50 г.
- Мед – 1 ст. л.
Покроковий рецепт:
1. Перлову крупу промиваємо і замочуємо в холодній воді на ніч при кімнатній температурі.
2. Мак запарюємо окропом, даємо йому набрякнути 30 хвилин, проціджуємо через сито і перетираємо в ступі або чаші блендера.
3. У невеликій мисці змішуємо всі інгредієнти, добре перемішуємо, заправляємо медом і лимонним соком.
4. Даємо настоятися мінімум 30 хвилин.
САЛАТ ОЛІВ'Є З ГРИБАМИ
А без цього салату, мабуть, не обходиться жодне застілля! І в кожного кулінара є невеличкий секрет приготування олів’є. Клопотенко вже ділився різними рецептами цього салату, а цього року вирішив приготувати його із запеченими грибами.
«Вони надають салату дуже оригінального смаку, і якщо ви трохи втомилися від традиційних варіантів олів’є – це те, що вам потрібно», – запевнив він.
Як приготувати? Просто!
● Час підготовки: 30 хвилин.
● Час приготування: 15 хвилин.
● Порції: 4-6.
Вам знадобиться:
- Печериці – 250 г.
- Рослинна олія – 1 ст. л.
- Лавровий лист – 1 шт.
- Духмяний перець – 3 горошини.
- Курка (2 курячих філе) – 400-500 г.
- Яйця (відварених на круто) – 4 шт.
- Зелений горошок (консервований) – 1 банка.
- Солоний огірок – 4 шт.
- Картопля (відварена у кожушках) – 3 шт.
- Морква відварна – 2 шт.
- Майонез домашній – 3 ст. л.
- Сіль та перець – за смаком.
Покроковий рецепт:
1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
2. Печериці промийте і протріть паперовим рушником. Перекладіть у форму для запікання, полийте 1 ст. л. рослинної олії й посоліть за смаком.
3. Запікайте в розігрітій духовці протягом 20 хвилин.
4. Дістаньте з духовки і дайте охолонути до кімнатної температури.
5. Картоплю (3 шт.) відваріть до готовності в «кожушках» і очистіть. Наріжте середніми кубиками.
6. Дві моркви також відваріть до готовності, очистіть від шкірки й наріжте невеличкими кубиками – приблизно такого ж розміру, як і картопля.
7. Відваріть куряче філе в підсоленій воді з додаванням лаврового листа і духмяного перцю протягом 25 хвилин після закипання.
8. Яйця (4 шт.) зваріть на круто, охолодіть у воді, очистіть і наріжте їх невеликими кубиками.
9. Готове куряче філе після охолодження наріжте невеликими кубиками, як і овочі.
10. Запечені печериці наріжте кубиками середнього розміру.
11. Солоні огірки (4 шт.) розріжте навпіл, а потім поріжте кубиками.
12. Поєднайте в мисці всі нарізані інгредієнти й додайте консервований горошок (знадобиться 1 банка).
13. Приготуйте майонез, використовуючи найпростіший і найсмачніший рецепт домашнього майонезу.
14. Заправте салат майонезом і ретельно перемішайте.
«Я рекомендую додавати невелику кількість соусу, щоб ви краще змогли відчути смак самого салату. Посоліть і поперчіть за смаком», – дав пораду Клопотенко.
КУРКА З ГАРБУЗОМ І ЦИБУЛЕЮ В ДУХОВЦІ
Запечена курка, напевно, найпопулярніша святкова страва – проста, смачна і досить не дорога.
Відомий кулінар пропонує не вигадувати щось особливе і приготувати курку з гарбузом і цибулею. «Як на мене – це ідеальний варіант, коли ви отримуєте одразу й основну страву, і гарнір», – переконаний він.
Як готувати? Просто!
● Час підготовки: 10 хвилин.
● Час приготування: 60 хвилин.
● Порції: 4-6.
Вам знадобиться:
- Курка – 1 шт.
- Гарбуз – 400 г.
- Цибуля червона – 300 г.
- Масло вершкове – 30 г.
- Сіль та перець – за смаком.
Покроковий рецепт:
1. Духовку розігрійте до 180 градусів.
2. Гарбуз і цибулю очистіть і поріжте великими шматочками. Викладіть у керамічну ємність для запікання, додайте трохи солі й перцю.
3. Зверху викладіть курку, натріть її сіллю й перцем, а потім змастіть розм'якшеним вершковим маслом.
4. Відправте курку в духовку на 60 хвилин.
5. Подавайте з гарніром із відвареної картоплі та запечених цибулі й гарбуза.
ЗАЛИВНЕ З ІНДИЧКИ
«Холодець або заливне – ще одна святкова страва, популярність якої не поступається салату олів’є», – розповів Клопотенко.
Але принципова відмінність заливного і холодцю – в тому, що в холодець желатин не додають – він застигає завдяки желатину з кісток, а заливне – готують із використанням желатину. І саме цей варіант більше подобається зірковому кухарю, бо готується набагато швидше, а смак виходить нічим не гірший.
Він пропонує приготувати дуже просте заливне з індички із зеленим горошком. А в якості соусу використати не традиційний хрін, а соус із маринованого імбиру, гострого перцю і лимонного соку.
Як готувати? Просто!
● Час підготовки: 15 хвилин.
● Час приготування: 25 хвилин.
● Час на охолодження: 4 години.
● Порції: 2-4.
Вам знадобиться:
- Філе індички – 400-500 г.
- Морква – 1 шт.
- Заморожений горошок (зелений) – 100 г.
- Желатин – 15 г.
- Духмяний перець – 3 горошини.
- Перець чилі – 1/3 шт.
- Імбир (маринований) – 1 ст. л.
- Лимонний сік – 1 ст. л.
- Лавровий лист – 2 шт.
- Сіль за смаком.
Покроковий рецепт:
1. Філе індички (400-500 г) зачистіть від плівок і відваріть в 1 л. води протягом 25 хвилин з додаванням запашного перцю, моркви, лаврового листа і солі.
2. Желатин залийте невеликою кількістю води (близько 50 мл), щоб він набряк.
3. Готову індичку охолодіть, розберіть на волокна руками і викладіть у форму для заливного. Моркву поріжте на кружечки.
4. Додайте у форму з індичкою порізану моркву і заморожений зелений горошок (100 г).
5. Бульйон від варіння (близько 500-600 мл) процідіть через дрібне сито, підігрійте, якщо він охолов, і розпустіть у ньому желатин, добре перемішайте.
6. Вилийте бульйон у форму для заливного.
7. Відправте в холодильник мінімум на 4 години для застигання.
8. Заливне подавайте з соусом із подрібненого маринованого імбиру, перцю чилі та лимонного соку.
МАНДАРИНОВИЙ ЛИМОНАД З ІМБИРОМ
А компот? Та краще лимонад!
Лимонад з дитинства асоціюється зі святом – яскравий, смачний, насичений. Багато хто вважає, що це суто літній напій, але Євген Клопотенко вважає, що це не зовсім так і до різдвяного застілля пропонує нам чудовий рецепт мандаринового лимонаду з імбиром, смак якого неодмінно оцінять і діти, й дорослі.
Як приготувати? Просто!
● Час підготовки: 15 хвилин.
● Час приготування: 25 хвилин.
● Час на охолодження: 2-3 години.
● Порції: 2-4.
Вам знадобиться:
- 5 шт. мандарин.
- 3 см – корінь імбиру.
- 5 ст. л. цукру.
- 0,5 л води.
- 1,5 л мінеральної води (сильногазована столова вода).
- За бажанням – лід.
- За смаком – м'ята.
Покроковий рецепт:
1. Мандарини (5 шт.) очистіть і наріжте довільними шматочками. Перекладіть у сотейник.
2. Корінь імбиру (приблизно 3 см) очистіть від шкірки й наріжте слайсами. Додайте в сотейник до мандаринів.
3. Додайте в сотейник 5 ст. л. цукру і 0,5 л води. Варіть протягом 3-х хвилин і повністю охолодіть.
4. Розімніть суміш товкачиком, щоб смак лимонаду вийшов більш насиченим.
5. Процідіть сироп через дрібне сито.
6. Розкладіть сироп по ємностях, у яких будете подавати лимонад.
7. Додайте кружечки мандарина або апельсина для прикраси.
8. Додайте в кожну ємність по кілька листочків м'яти.
9. Розбавте сироп сильногазованою столовою водою.
10. При подачі охолодіть льодом.
Готувати просто! Смачного вам Різдва!
Любов Базів. Київ