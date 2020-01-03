У Штатах заборонять "смачні" наповнювачі для е-сигарет
Про це йдеться у пресрелізі відомства.
“На тлі епідемічного рівня користування електронними сигаретами серед молоді й популярності деяких товарів серед дітей, FDA посилює правила щодо незаконного продажу ароматичних електронних сигарет, включаючи наповнювачі із запахом м'яти та фруктів”, - йдеться у пресрелізі.
В Управлінні додали, якщо компанії впродовж 30 днів не припинять виробництво й продаж зазначених продуктів, то FDA має право належним чином відреагувати на такі порушення.
Зазначається, що при цьому на ринку залишаться наповнювачі для електронних сигарет із запахом ментолу і тютюну.
Раніше у США заборонили продавати тютюнові вироби особам, що не досягли 21 року.
Як повідомлялося, кількість смертей від захворювань, пов'язаних із курінням електронних сигарет (вейпів) на території Сполучених Штатів, збільшилася до 52 осіб.