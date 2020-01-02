Про одеський Привоз знімуть фільм
Укрінформ
Режисерка Єва Нейман, відома за фільмами “Пісня пісень”, “Будиночок із башточкою” та “Біля річки”, зніме документальну стрічку “Привоз”.
Про це повідомляє пресслужба Держкіно.
“Держкіно України уклало договір з ПП “Кінокомпанія “Магіка-Фільм” про надання державної підтримки на створення фільму “Привоз" розміром 3 млн 383 тис. 805 грн. (95% загальної вартості виробництва). Режисерка та авторка сценарію - Єва Нейман. Продюсер – Геннадій Кофман”, - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, кінопроєкт документальної стрічки “Привоз” став одним з переможців дванадцятого конкурсного відбору Держкіно.
Фільм “Привоз” задокументує життя одного з найстаріших та найбільших базарів Європи.
Реліз фільму в Україні планується у 2021 році.