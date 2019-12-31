Альманах мультфільмів “Що там трапилось у Дзвінки?” виходить у прокат

Збірник сучасної української дитячої анімації “Що там трапилось у Дзвінки?” виходить в український прокат.

Про це Укрінформу повідомили в команді проєкту.

“Перший у своєму роді альманах познайомить маленьких глядачів із найкращими останніми роботами українських аніматорів, що були відзначені на українських та міжнародних фестивалях. Збірка тривалістю 60 хвилин включає чотири серії мультфільму “Мишко та місячна Дзвінка” Людмили Ткачикової, а також короткометражні фільми “Халабудка” Манука Депояна та “Цирк на дроті” Олега Педана”, - ідеться в повідомленні.

Першими альманах зможуть побачити київські глядачі у кінотеатрах “Факел”, “Дніпро”, “Ліра” та ім. Т. Г. Шевченка. Прокат триватиме до весняних канікул, включаючи нові міста та кінотеатри.

Сценарії до фільмів “Мишко та місячна Дзвінка” та “Халабудка” написала авторка легендарних Петрика П’яточкіна та Капітошки Наталя Гузєєва.

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Прокат альманаху здійснює українська анімаційна студія Studio KAPI, що наразі працює над повнометражним 3D мультфільмом про нові пригоди Петрика П’яточкіна.

Усі фільми є переможцями конкурсів кінопроєктів Держкіно України.