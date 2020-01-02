Голландії більше не існує: Нідерланди залишили одну назву

Королівство Нідерланди з 1 січня цього року офіційно відмовилися від назви "Голландія", яка вживалася раніше.

Про це повідомляє NOS.

"Нідерланди офіційно відмовилися від назви "Голландія". З 1 січня компанії, органи влади, виші та друковані видання почнуть використовувати лише назву "Нідерланди", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві закордонних справ Нідерландів відзначили, що це було зроблено для формування уніфікованого національного бренду. У такий спосіб уряд вирішив позбавити країну від кліше, пов'язаного із проституцією та наркотиками. Влада хоче перерозподілити туристичний потік і знизити навантаження на Амстердам, Гарлем і Гаагу, які не можуть впоратися з кількістю туристів.

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На реформу назви Нідерланди витратять приблизно 200 тис. євро.