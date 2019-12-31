З нового року в Бельгії всі сигарети продаватимуть в однакових пачках
Про це повідомляє Flandersnews.be.
«З 1 січня 2020 року всі тютюнові вироби мають продаватися в ідентичному пакуванні. Логотипи брендів та рекламні тексти будуть заборонені. На пачках може бути позначено лише назву продукту, його тип та кількість одиниць у пакуванні. Усі пачки мають бути одного кольору - зелено-коричневого», - йдеться у повідомлені.
Бельгійців очікують й інші нововведення у сфері боротьби з палінням. Зокрема, передбачається обов’язкове обладнання житлових приміщень детекторами диму.
Окрім того, з нового року в Бельгії скасовуються паперові лікарські рецепти – ліки прописуватимуть виключно в системі електронного обліку.
Також із 1 січня обмежується обіг одноразового пластикового посуду. Якщо такі предмети будуть використовуватися на публічних заходах, організатори мають забезпечити утилізацію не менше 90% їх кількості, а контроль за дотриманням цього правила покладається на поліцію.