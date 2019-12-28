У США заборонили продавати сигарети особам віком до 21 року

Заборона продавати тютюнові вироби особам, що не досягли 21 року, набрала законної сили у Сполучених Штатах Америки.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA).

«20 грудня 2019 року президент США підписав законопроєкти, які передбачають підвищення мінімального віку для продажу тютюнових виробів із 18 до 21 року. Тепер торговим точкам заборонено продавати будь-яку тютюнову продукцію, включаючи цигарки, сигари та електронні сигарети, особам віком до 21 року. FDA буде поступово надавати додаткові подробиці на цю тему», - йдеться в повідомленні.

Варто зауважити, що аналогічна заборона вже була встановлена в 19 американських штатах, зокрема – в Каліфорнії, Нью-Йорку та Техасі, а також у столичному окрузі Колумбія. Проте в інших регіонах мінімальний вік, з якого дозволялося купувати тютюнові вироби, був нижчим.

Як відомо, ініціатива про заборону продажу електронних сигарет особам, що не досягли 21 року, були висунута особисто президентом США Дональдом Трампом цього листопада.

Нагадаємо, що в серпні 2019 року департамент охорони громадського здоров’я штату Іллінойс зареєстрував, імовірно, перший в країні випадок випадкової смерті від куріння електронних сигарет, що стався в результаті важкого респіраторного захворювання. Американські ж експерти вже говорять про більш ніж 50 померлих з цих причин.