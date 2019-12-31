Комедія “Мої думки тихі” вийде у прокат 16 січня

Стрічка “Мої думки тихі” Антоніо Лукіча вийде в український прокат 16 січня 2020 року.

Про перенесення старту прокату, який раніше планувався на 2 січня, повідомляє кінодистриб’ютор “Артхаус Трафік”.

Також кінокомпанія представляє оновлені офіційні постер та трейлер комедії “Мої думки тихі” - дебютного повнометражного фільму режисера Антоніо Лукіча.

“Фільм розповідає історію про молодого звукорежисера Вадима. Зазнавши безліч невдач в роботі та особистому житті, він отримує шанс розпочати все спочатку. Просте завдання – записати голоси закарпатських тварин – може стати його шансом назавжди залишити “незручну Україну” і вирушити у “привабливу Канаду”, подалі від проблем. Однак все виявляється набагато складнішим, коли головним супутником у новій роботі виявляється найменш підхожа для цього людина – мама Вадима. У головних ролях – Ірма Вітовська та Андрій Лідаговський”, - ідеться в пресрелізі.

Як зазначається, світова прем'єра фільму пройшла у конкурсній секції East of the West Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах, де фільм отримав Спеціальну премію журі. Українська прем’єра картини відбулася в межах Національної конкурсної програми 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю, де фільм відзначили Призом глядацьких симпатій, премією за найкращу акторську роботу (Ірма Вітовська), спеціальним згадуванням (Андрій Лідаговський). Стрічка удостоєна Національної премії кінокритиків України “Кіноколо” за відкриття року (премія за найкращий повнометражний дебют) та найкращу жіночу роль (Ірма Вітовська) та Премії глядацьких симпатій кінофестивалю “Лістапад” (Мінськ).

Кінопроєкт “Мої думки тихі” став одним з переможців десятого конкурсного відбору Держкіно.

Спродюсували картину Алла Бєлая та Дмитро Суханов (студія “Toy Cinema”). Зйомки проходили в Києві, у Карпатах та на Закарпатті.