Alyona Alyona потрапила у список The Guardian “50 нових артистів 2020 року”

Британська газета The Guardian внесла українську реперку Alyona Alyona (справжнє ім'я Олена Савраненко) до списку «50 нових артистів 2020 року».

Як зазначає The Guardian, колишня вихователька дитячого садочка та українська реперка Alyona Alyona у своїх піснях не використовує нецензурну лексику - на той випадок, якщо її музику почують діти.

Проте її музикальне мистецтво, з відтінком традиційних вокальних мелодій, “не таке й вже беззубе”.

У своїй “проривній” пісні Рибки реперка співає не тільки про рибок, але й про жінок, які почувають себе "не в своїй тарілці". Так само як вона себе почувала, коли люди їй казали, що “плюс-сайз”- реперка ніколи не досягне успіху в Україні. Alyona Alyona у своїх піснях читає реп про повсякденне життя, фемінізм, позитивне ставлення до свого тіла й толерантність.

Як відзначає автор допису, після Революції Гідності у 2014 році вона перейшла з російської на українську мову, яка вважається «красивою, м’якою, ніжною та більш поетичною».