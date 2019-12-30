Alyona Alyona потрапила у список The Guardian “50 нових артистів 2020 року”
Як зазначає The Guardian, колишня вихователька дитячого садочка та українська реперка Alyona Alyona у своїх піснях не використовує нецензурну лексику - на той випадок, якщо її музику почують діти.
Проте її музикальне мистецтво, з відтінком традиційних вокальних мелодій, “не таке й вже беззубе”.
У своїй “проривній” пісні Рибки реперка співає не тільки про рибок, але й про жінок, які почувають себе "не в своїй тарілці". Так само як вона себе почувала, коли люди їй казали, що “плюс-сайз”- реперка ніколи не досягне успіху в Україні. Alyona Alyona у своїх піснях читає реп про повсякденне життя, фемінізм, позитивне ставлення до свого тіла й толерантність.
Як відзначає автор допису, після Революції Гідності у 2014 році вона перейшла з російської на українську мову, яка вважається «красивою, м’якою, ніжною та більш поетичною».