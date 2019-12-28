Робота юної української художниці “Друїд” перемогла на міжнародному конкурсі

Робота юної української художниці “Друїд” перемогла на міжнародному конкурсі

Фото
Укрінформ
Вихованка Лозівської дитячої художньої школи Анжеліка Горгуновська перемогла на Міжнародному конкурсі європейських майстрів культури та мистецтва, що проходив у Великій Британії. Успіх юній художниці принесла робота «Друїд».

Про це інформує ТРК «Лозова» на сторінці в Facebook.

«Вихованка Лозівської дитячої художньої школи Анжеліка Горгуновська здобула перемогу на Міжнародному конкурсі європейських майстрів культури та мистецтва, що проходив у Англії. Диплом отримала й її вчителька, директорка худшколи Олена Парамєєва. Призове місце Анжеліка отримала за свою роботу під назвою «Друїд» у номінації живопис на історичні теми», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, місяць тому Анжеліка Горгуновська стала лауреатом першої премії Міжнародного конкурсу молодих художників, який пройшов в Каннах (у своїй віковій категорії). Художниця, використовуючи різні техніки, ілюструвала філософську казку Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц».

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