Робота юної української художниці “Друїд” перемогла на міжнародному конкурсі

Вихованка Лозівської дитячої художньої школи Анжеліка Горгуновська перемогла на Міжнародному конкурсі європейських майстрів культури та мистецтва, що проходив у Великій Британії. Успіх юній художниці принесла робота «Друїд».

Про це інформує ТРК «Лозова» на сторінці в Facebook.

«Вихованка Лозівської дитячої художньої школи Анжеліка Горгуновська здобула перемогу на Міжнародному конкурсі європейських майстрів культури та мистецтва, що проходив у Англії. Диплом отримала й її вчителька, директорка худшколи Олена Парамєєва. Призове місце Анжеліка отримала за свою роботу під назвою «Друїд» у номінації живопис на історичні теми», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, місяць тому Анжеліка Горгуновська стала лауреатом першої премії Міжнародного конкурсу молодих художників, який пройшов в Каннах (у своїй віковій категорії). Художниця, використовуючи різні техніки, ілюструвала філософську казку Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц».