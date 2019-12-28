В Україні з’явиться нова літературна премія “Зустріч”

Канадська благодійна організація “Українсько-єврейська зустріч” (UJE) заснувала щорічну українсько-єврейську літературну премію “Зустріч”.

Про це повідомляється на офіційному сайті UJE.

“Премія присуджуватиметься за художні й документальні твори, які розглядають різноманітні аспекти українсько-єврейського досвіду. Премія становитиме 6 тисяч євро й присуджуватиметься, починаючи з вересня 2020 року”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, премія “Зустріч” присуджуватиметься щороку почергово: першу буде вручено у вересні 2020 року за художні твори, наступну 2021 року - за документальні.

Всі подані на розгляд твори мають бути видані в Україні. Пріоритет надаватиметься оригінальним творам українською мовою, втім розглядатимуться і твори, видані в перекладі.

Читайте також: Сьогодні відзначається Міжнародний день кіно

Сума премії буде поділена між автором і видавцем: автор отримає 4 тис. євро, видавець - 2 тис. євро. Також присуджуватимуться дві заохочувальні премії по 250 євро.

Заявки на премію можна буде подавати з 16 січня до 16 березня 2020 року.

Умови та форма заявки будуть оприлюднені на вебсайті UJE.

Премія функціонуватиме за підтримки BookForum та Українського інституту книги. Фінансуватиме її “Українсько-єврейська зустріч”.