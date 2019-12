Від «Щедрика» до «Джингл-беллз»

Що зазвичай заведено співати у різних країнах на Різдво та Новий рік

Щедрівки та колядки - величальні українські народні обрядові пісні, які виконуються під Новий рік і у Щедрий Вечір (якщо бути точним, колядки виконують на Різдво, а щедрують напередодні Нового року). За різдвяно-новорічним звичаєм, щедрівки, як і колядки, величають господаря та його родину.

До речі про слова "прилетіла ластівочка" – чого б ластівці прилітати посеред зими?.. А відповідь така: бо раніше відлік нового року починали... в березні – з настанням весни!.. А на новий рік з 1 січня українці перейшли спершу на землях, що входили до складу Литви - з 1362 року, а в Російській імперії – з 1699-го. Відтоді століття минули, а ластівочка вціліла посеред усієї тієї геополітики. Та й загалом дохристиянські обряди, обрядові пісні та їх мелодії не тільки зберігалися, а навіть збагачувалися. Церква, з одного боку, боролася з «поганськими» звичаями, а з іншого, намагалася прилучити обрядовий спів до християнських свят - Різдва і Хрещення.

Багатством змісту і поетичною формою щедрівок захоплювалися українські письменники і композитори Микола Лисенко, Микола Леонтович, Кирило Стеценко, Михайло Вериківський та Костянтин Данькевич.

«Щедрик» — одна з найпопулярніших обробок Миколи Леонтовича, знана не тільки в Україні, а й в усьому світі під назвою «Дзвінка колядка, Колядка дзвонів» (англ. Ukrainian Call Carol, Ukrainian Carol of the Bells). Всесвітньо відома обробка «Щедрик» належить до тих, над якими Микола Леонтович працював майже усе життя. Перша її редакція була написана до 1901–1902 рр., а п'ята аж у 1919-му. Уперше «Щедрика» виконав хор Київського університету 1916 року, коли композитор працював у Києві, де керував хоровими колективами, викладав у Музично-драматичній школі Миколи Лисенка.

Ось перший запис «Щедрика» на платівці у виконанні Українського національного хору під диригуваням Олександра Кошиця.

Ось так підтримали українців у 2013 році литовські виконавці

А ось сучасні виконавці – як близькі до статечної класики, так і в пошуках нових творчих можливостей. Мультфільм від Олега Скрипки та режисера Степана Коваля…

…флеш-моб у Львівському аеропорту – до 100-річчя першого концертного виконання «Щедрика»

...та у виконанні «Шпилястих кобзарів», які тоді, до речі, через телебачення відстоювали майбутнє єдиної в Україні вищої школи кобзарського мистецтва

Найстарішою польською колядкою вважають Zdrow bądź, krolu anjelski, яка вперше була записана ще у 1424 році. Крім колядок у Польщі поширені також так звані пасторальки - колядки, в яких повсякденні сюжети переважають над релігійними. Прикладами польських пасторальок є Lulajże, Jezuniu, Jezus malusieńki, Oj, maluśki, maluśki. У Польщі щороку проходять численні огляди та фестивалі колядок, серед яких найбільшим, що збирає десятки тисяч виконавців, є Національний фестиваль у Бендзині.

A wczora z wieczora - барокова колядка, до якої 1843 році о. Міхал Міодушевський записав три варіанти мелодій - в Україні відома під назвою «Темненька нічка тьмою світ закрила». Інша колядка, вперше надрукована в 1853 році також Міхалом Міодушевським - Wśród nocnej ciszy. Цікаво, що в XIX ст., коли поляки були під владою інших держав, вони співали патріотичні пісні на мелодію саме цієї колядки.

Колінда (рум. colindă) — назва румунської та молдовської колядки. Як і в Україні, хоча тексти всіх колінд стосуються подій, пов'язаних із народженням Ісуса, елементи народних обрядів, що виконуються у різдвяні дні, походять з дохристиянства. Приклади колінд на релігійну тематику: "Astăzi s-a născut Hristos" (Сьогодні Христос народився), "Moș Crăciun cu plete dalbe" (Святий Миколай із білими деревами) та "O, ce veste minunată!" (О, які чудові вісті!). До речі, слово «колінда» може також бути жіночим ім'ям, наприклад, так звати аж нинішнього президента Хорватії Колінду Грабар-Кітарович.

Каланда (грец. κάλαντα) — грецька різдвяна пісня. Зазвичай їх співають діти, заходячи в будинки, магазини та хоч куди. Спів зазвичай супроводжується музичним трикутником, але часто можна побачити й інші музичні інструменти. Звичай співати пісні каланда виник у Стародавній Греції раніше, ніж в Давньому Римі, вони славили початок місяця чи іншого важливого періоду року. Саме грецьке слово καλώ - "кличу, закликаю" - дало назву і колядкам, і календарям.

Від сучасних колядок-керолів (які, зокрема, використовуються і в релігійних службах) варто відрізняти пісні на теми, не пов’язані з народженням Ісуса, але з періодом, що зазвичай асоціюється з Різдвом, наприклад, польську Jest jest dzień, німецьку O Tannenbaum, англійську White Christmas або американську Jingle Bells.

"O Tannenbaum" (нім. - «Ялинко!») - різдвяний німецький спів. Найбільш відома версія пісні створена в 1824 році Лейпцігським органістом і вчителем Ернстом Аншютцем. Мелодія заснована на старому народному мотиві, а слова пісні сягають аж 1550 року (а також до пісні, що з'явилася в 1615 році Мельхіора Франка Ach Tannenbaum).

«Тиха ніч» (нім. Stille Nacht) — християнська різдвяна пісня, створена в Австрії в 1818 композитором і церковним органістом Францем Грубером. Один із найвідоміших і широко поширених у різних мовах по всьому світу різдвяних співів. Належить до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Пісня була вперше виконана 24 грудня 1818 року у різдвяний вечір у австрійському селі Оберндорф під Зальцбургом. Текст пісні створив вікарний церкви св. Ніколауса та поет Йозеф Мор. Музику написав шкільний вчитель, композитор і органіст Франц Грубер. На початку XX століття церква в Оберндорфі була зруйнована повінню. Нині на її місці споруджена невелика капличка, а в сусідньому будинку відкрито «Музей Тихої ночі».

Gaudete (лат. Радійте) — різдвяний християнський гімн, створений у XVI столітті. Один із поширених по всьому світу різдвяних співів. Вперше спів з'явився у «Piae Cantiones», збірці фінських і шведських церковних пісень, виданій у 1582 році. У цій збірці і в інших церковних книгах XVI—XVII століття текст вже супроводжується мелодією, що стала звичною. Попри те, що існує кілька перекладів гімну іншими мовами, найчастіше Gaudete виконується латиною як на церковних богослужіннях, так і сучасними співаками.

"We Wish You a Merry Christmas" — світська англійська колядка XVI ст. З'явилась у Південно-Західній Англії. Одна з небагатьох традиційних колядок, в якій згадується святкування Нового року. Походження різдвяного гімну лежить в англійській традиції роздавати на Святвечір колядникам солодощі, зокрема згаданий у колядці інжирний пудинг (figgy pudding).

"Дванадцять днів Різдва" - англійська колядка, в якій кожен новий куплет базується на попередньому. Загалом дванадцять куплетів, кожен з яких знову і знову перелічує подарунки впродовж попередніх днів. Мелодії і текст пісні варіюються, але «канонізована» версія походить з 1909 року – від аранжування англійського композитора Фредеріка Остіна.

Ну і нарешті… «Jingle Bells» (англ. «Дзвін дзвіночків»). Куди ж без неї— найвідоміша та найчастіше виконувана у світі (кілька років тому продавці одного великого супермаркету оголосили страйк з вимогою вимкнути «Jingle Bells», яку мусили слухати по кількасот разів на день – і справді вже не весело).

Нині пісня «різдвяна», але так було не одразу. Написана Джеймсом Лордом П'єрпойнтом у 1857 році та вперше опублікована восени того ж року під назвою «The One Horse Open Sleigh» (укр. «Однокінні відкриті сани») … до Дня подяки. Пізніше пісня стала пов'язана лише з Різдвяними і Новорічними святами та перекладена чи не всіма мовами світу. Протягом півтора століття її багаторазово переспівували різні виконавці, а текст постійно змінювався, однак особливу популярність здобула пісня у версії 1940-х років, виконана Бінгом Кросбі.

Підготував Олександр Волинський, Київ