Держкіно профінансує дитячий фільм-фентезі “Легенди Чарівнолісся”

Державне агентство України з питань кіно уклало договір з ТОВ “Чарівнолісся” про надання державної підтримки на створення фільму “Легенди Чарівнолісся”.

Як повідомляє пресслужба агентства, підтримка розміром 29 млн 870 тис. грн становить 46% загальної вартості виробництва фільму.

“Кінопроєкт дитячого пригодницького фільму-фентезі “Легенди Чарівнолісся” став одним із переможців одинадцятого конкурсного відбору Держкіно. Режисер та продюсер - Віктор Андрієнко. Автори сценарію - Віктор Андрієнко та Олена Шульга”, - йдеться у повідомленні.

Це історія про те, як суворий Воїн та веселий Мольфар Базіка через примху долі стають охоронцями чванькуватого хлопчиська Марека, навіть не підозрюючи, що від цієї дитини залежить порятунок усього світу. Відтепер ця трійця протистоятиме наймогутнішим силам зла.

Прем’єра фільму в Україні планується у 2021 році.