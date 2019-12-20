В Україні знімуть анімаційну кримінальну драму “Азарт”

Державне агентство України з питань кіно уклало договір з ТОВ “Ейдетік Пікчерз” про надання державної підтримки на створення повнометражного анімаційного фільму “Азарт”.

Як повідомляє пресслужба Держкіно, підтримка розміром 28 млн 200 тис. грн становить 50% загальної вартості виробництва.

“Кінопроєкт анімаційної кримінальної драми “Азарт” за однойменним графічним романом став одним з переможців дванадцятого конкурсного відбору Держкіно. Режисером фільму є Олексій Пантелєєв, автори сценарію – Олексій Пантелєєв та Олексій Мамедов, продюсер – Олексій Пантелєєв та Роман Негрієнко”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, головний герой фільму Кость - професійний гравець. Одного разу він зробив фатальну помилку і тепер змушений грати за чужими правилами. Кость намагається вийти з гри, але привиди минулого дедалі більше затягують його у пастку азарту.

Реліз фільму в Україні планується у 2022 році.