Держкіно профінансує драму за Біблійним сюжетом
Про це повідомляє пресслужба Держкіно.
“Підтримка розміром 21 млн 434 тис. 765,23 грн, що становить 76,32 % загальної вартості виробництва фільму”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, кінопроєкт авторського повнометражного фільму “Памфір” є одним із переможців одинадцятого конкурсного відбору Держкіно. Режисер та автор сценарію - Дмитро Сухолиткий-Собчук, стрічка є його ігровим повнометражним дебютом. Продюсер - Олександра Костіна.
Це історія Памфіра, який хоче бути хорошим сім’янином, але доля дає йому випробовування і він звертає з чесного шляху заради своєї сім’ї. Біблійний сюжет про Авраама поставлений за канонами грецької трагедії на тлі українського національного карнавалу Маланки.
Прем’єра фільму в Україні планується на 2022 рік.