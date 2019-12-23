Держкіно профінансує драму за Біблійним сюжетом

Державне агентство України з питань кіно уклало договір із ТОВ “БОЗОНФІЛМ” про надання державної підтримки на створення фільму “Памфір”.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Підтримка розміром 21 млн 434 тис. 765,23 грн, що становить 76,32 % загальної вартості виробництва фільму”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, кінопроєкт авторського повнометражного фільму “Памфір” є одним із переможців одинадцятого конкурсного відбору Держкіно. Режисер та автор сценарію - Дмитро Сухолиткий-Собчук, стрічка є його ігровим повнометражним дебютом. Продюсер - Олександра Костіна.

Це історія Памфіра, який хоче бути хорошим сім’янином, але доля дає йому випробовування і він звертає з чесного шляху заради своєї сім’ї. Біблійний сюжет про Авраама поставлений за канонами грецької трагедії на тлі українського національного карнавалу Маланки.

Прем’єра фільму в Україні планується на 2022 рік.