Українці у Нью-Йорку презентували оперу про катастрофу майбутнього

У Нью-Йорку в театрі La MaMa київська акторська група Nova Opera представила оперу-перфоменс "Ґаз", яку поставила американська режисерка українського походження Вірляна Ткач.

Як передає власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку, опера йшла тричі - 19, 20 та 22 грудня. Її кульмінацією є сцена, коли герої розбивають піаніно, на якому виконувався музичний супровід.

"П’єса "Ґаз" була написана 1919 року німецьким драматургом-експресіоністом Георгом Кайзером, яку в Україні в 1923 році поставив український режисер Лесь Курбас, - розповіла в коментарі Укрінформу режисерка. – У ній ідеться про катастрофу – вибух на заводі, що виробляє всю світову енергію, що стається в майбутньому, через сто років, тобто в наш час".

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Курбас створив унікальний музично-пластичний супровід до п’єси, хоча музика не збереглася, пояснила Ткач. Проте, за її словами, у Києві на виставці, присвяченій творчості Леся Курбаса в Мистецькому арсеналі, вона познайомилася з українськими композиторами Романом Григорівим та Іллею Разумейком, котрі по-своєму відтворили ту музику.

Українці презентували у Нью-Йорку оперу про катастрофу майбутнього // Фото: Володимир Ільченко, Укрінформ

Як розповів композитор Ілля Разумейко, від Курбаса нинішні постановники запозичили дух авангардизму та, використовуючи старі фотографії, реконструювали світлову інсталяцію. За його словами, над музикою до опери вони з Романом Григорівим "інтенсивно працювали" два місяці. Оскільки в театрі La MaMa опера виконувалася тричі – 19, 20 та 22 грудня – «то ми закупили в Нью-Йорку три піаніно і, відповідно, тричі їх розтрощили», пояснив композитор.

"Такий є творчий задум, ця сцена передає катастрофу, яка в нашій інтерпретації стається в якомусь невизначеному майбутньому", - додав він.

Як поділився з кореспондентом Укрінформу один із глядачів перфоменсу Орест Паробок, який двадцять п’ять років мешкає у США, він був «дуже вражений» постановкою. «Вона перевершила всі очікування, - сказав він. - На її прикладі ми бачимо, що сучасне українське театральне мистецтво здатне пробити стіну й завоювати Нью-Йорк».

Як повідомляв Укрінформ, прем’єра опери відбулася в серпні 2019 року в Києві в Національному театрі імені Івана Франка.

Над постановкою працювали американська режисерка Вірляна Ткач, українські композитори Роман Григорів та Ілля Разумейко, австрійський хореограф Симон Маєр. В опері використано поезію Павла Тичини.

У вересні опера «Ґаз» була показана у Відні на фестивалі Musiktheatertage Wien.