“З днем народження, товаришу!”: у Туреччині Сталіна привітали відеороликом

Турецький мережевий кіноресурс розмістив привітальне відео до дня народження Сталіна.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З днем народження, товаришу Сталіне! З нагоди 141-го дня народження великого ветерана соціалізму, великого лідера робітничого класу Йосипа Сталіна презентуємо в якості маленького подарунка цей кліп. Як тільки робітничий клас ще раз прийде до влади і нарівні протистоятиме імперіалізму, він ще раз зрозуміє, наскільки велика його цінність», - зазначається у дописі під відео.

Відео, на якому зображені «щасливі моменти» з кінохроніки СРСР періоду правління Йосипа Сталіна, супроводжується піснею відомого «проповідника» соціалізму Макса Ромео «Socialism is love», яка звучить англійською, та її переклад субтитрами турецькою.

Згідно зі статистикою, наразі відео переглянули 2412 осіб, 232 його вподобали, 29 відео не схвалили.

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Мережевий кіноресурс Bağımsız Sinema Merkezi (BSM, переклад – «Незалежний кіноцентр») позиціонує себе як ресурс, вільний від цензури та капіталу, догм та обмежень, що підтримує боротьбу людства за рівність та свободу.

Нагадаємо, 18 грудня минула річниця з дня народження диктатора та тирана Йосипа Сталіна, за часів правління якого від репресій, війн, голодоморів, депортацій та інших злочинів проти людства загинули мільйони.