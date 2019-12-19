Символ японського руху #MeToo відсудила $30 тисяч компенсації

Японська журналістка Шіорі Іто, яка звинуватила відомого тележурналіста Норіюкі Ямагучі у зґвалтуванні й стала символом руху #MeToo в країні, відсудила $30 тисяч компенсації.

Про це повідомляє The Guardian.

"Ми визнаємо, що позивачка досі страждає від спогадів і панічних атак", — йдеться у рішенні Токійського районного суду.

Суд зобовʼязав 53-річного колишнього главу Вашингтонського бюро мережі TBS Ямагучі, який заперечував обвинувачення, виплатити Іто компенсацію та відкликати свій позов проти неї на майже 1,2 млн дол.

Читайте також: Вайнштейну висунули нові звинувачення

Іто стверджує, що інцидент стався у 2015 році, коли вона зустрілася з Ямагучі за обідом, аби обговорити можливість працевлаштування. За словами журналістки, коли під час обіду вона знепритомніла, Ямагучі затягнув її у готельний номер і накинувся на неї.

У своїй книзі про цей інцидент «Чорний ящик» Іто висловила припущення, що за обідом їй в алкоголь підмішали наркотик для «зґвалтування на побаченні», проте вона не може довести це, оскільки поліція не перевірила її на наявність наркотичних речовин.

Читайте також: Кулеба хоче більше гендерної рівності у секторі безпеки та оборони

У 2017 році Іто подала цивільний позов після того, як поліція вирішила не заарештовувати Ямагучі. Вона вимагала 100 тис. дол. як компенсацію за свої страждання після того, як прокурори відмовилися висунути звинувачення Ямагучі, посилаючись на недостатність доказів.

Як повідомлялося, рух MeToo виник у жовтні 2017 року у результаті скандалу і звинувачень на адресу голлівудського кінопродюсера Харві Вайнштейна у сексуальних домаганнях.