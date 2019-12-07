Uber у Штатах повідомив про майже 6 тисяч випадків сексуального насильства

Упродовж 2017 і 2018 років в сервісі таксі Uber на території США було зафіксовано майже 6000 випадків сексуального насильства з боку водіїв, пасажирів або третіх осіб.

Про це йдеться у 84-сторінковому звіті компанії про безпеку, повідомляє CNN.

"Uber у четвер оприлюднив довгоочікуваний звіт про безпеку, де, серед інших подробиць, з’явилася інформація про те, що компанія отримала 5981 повідомлення про сексуальні напади у 2017 та 2018 роках", - зазначається у публікації.

Зокрема, йдеться про 464 випадки зґвалтування, близько 600 спроб зґвалтування, а також "небажані доторки та поцілунки".

Читайте також: Uber збив жінку у США через недоліки автопілота

Крім того, повідомляється, що в результаті таких нападів протягом 2017 і 2018 років загинуло 19 осіб.

Дані звіту свідчать, що близько 92% жертв зґвалтування були пасажирами, а близько 7% жертв — водіями. Серед них – постраждало 89% жінок та осіб, що ідентифікують себе такими. Чоловіків — близько 8% жертв. Менш як 1% жертв визнано гендерними меншинами.

Uber оголосив про підвищені заходи безпеки у 2018 році, включаючи партнерство з компанією RapidSOS, яка надсилає місцезнаходження пасажира та відповідну інформацію до поліцейського відомства, коли клієнт компанії використовує кнопку екстреної допомоги в додатку Uber.

Uber і його найбільший конкурент в США, Lyft, перебувають під дедалі більшим тиском у зв'язку зі збільшенням кількості скарг від жінок, що стали жертвами сексуального насильства.