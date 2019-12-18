У Греції знайшли гробниці віком 3,5 тисячі років

У Греції американські археологи виявили дві королівські гробниці віком 3,5 тисячі років.

Про це повідомляє АР з посиланням на грецьке Міністерство культури.

«Американські археологи виявили дві монументальні королівські гробниці, що датуються близько 3500 років тому, біля палацу мікенської епохи в південному грецькому регіоні Пелопоннес», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в гробницях були знайдені золоте кільце з печаткою і амулет з зображенням давньоєгипетської богині Хатор, що свідчить про торгові і культурні зв'язки Греції з Єгиптом.

Читайте також: На території кімерійського городища у Миколаєві знайшли нові поселення

Зазначається, що перекриття гробниць завалилося багато років тому, через що похоронні камери були заповнені землею і камінням. Видання зазначає, що це не дало розкрадачам гробниць туди потрапити раніше археологів.