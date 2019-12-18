У ліцеї під Харковом створили "Майстерню професій"

У Покотилівському ліцеї «Промінь» (по роботі з обдарованою молоддю) на Харківщині обладнали «Майстерню професій» - зі станками, швейними машинками, мультимедійним обладнанням і повноцінною кухнею.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла депутат Харківської райради Вікторія Дємочко, яка разом із вчителями, батьками, місцевою владою втілювала в життя цей шкільний проєкт.

Як з’ясувалося, ідея з’явилася ще у 2017 році, коли одна з учениць на запитання чого не вистачає для цікавих занять, сказала, що добре було б навчитися готувати.

"Ми дійсно оцінили таку пропозицію. Порадилися з адміністрацією ліцею, підключили громадську організацію «Діти Слобожанщини». І всі разом напрацювали проєкт для конкурсу обласної ради «Разом у майбутнє»", - розповіла Дємочко.

Мініпроєкт став одним із переможців і отримав фінансування на реалізацію. Тепер школярі зможуть навчатися вельми затребуваним сьогодні професіям.

"Купили верстати для хлопчиків, електроінструменти, електродрелі, електропилку, інструмент для робіт по металу. Це потрібно, щоб і мати уявлення про певну професію, і спробувати, зрозуміти, чи подобається тобі така праця, та й для власного дому такі вміння зайвими не будуть", - впевнена Дємочко.

"Майстерню професій" у ліцеї / Фото: Юлія Байрачна, Укрінформ

Для дівчат у рамках мініпроєкту повністю облаштували кухню. В цьому допомогли батьки школярів. Саме вони розчистили приміщення старої майстерні, де з 1967 року стояли станки (давно морально застарілі), та занедбану комору.

Тепер у ній є бойлер, витяжка, електрична плита з духовкою, двокамерний холодильник тощо, додала депутат.

Крім того, придбали все для освоєння професії кравчині.

Наразі педагоги розробляють навчальний план, щоб якомога активніше користуватися «Майстернею професій». Там, звичайно, проводитимуть уроки праці, а також гуртки, а ще хочуть запровадити практику майстер-класів.

Бюджет мініпроєкту склав близько 294 тисяч гривень: 147 тис. – з обласного бюджету, 88 тис. – з районного, 44 тис. виділила Покотилівська селищна рада, ще 15 тис. додала ГО «Діти Слобожанщини».