У Харкові вшанували лауреатів премії "Подолання-2019"

Відразу вісім лауреатів премії "Подолання-2019" для людей з інвалідністю з п'яти міст України стали героями урочистості в Бальному залі готелю "Харків Палас"

Коментар кореспонденту Укрінформу на місці події дала ініціатор заснування премії, президент харківської громадської організації "Креавіта" для людей з інвалідністю Олена Шингарьова.

"Цього року щорічна премія "Подолання" вручається всьоме. Переможцями стали люди з інвалідністю, які досягли успіхів у різних сферах - спорті, науці, мистецтві, громадській діяльності. З цього року в списку номінацій є й нові: "Гордість України", "Захисник України", "Талановиті діти" та "Державна служба". Переможцями стали не тільки харків'яни, а й також - уперше - номінанти з Одеси, Полтави, Краматорська (Донецька область) та Сєверодонецька (Луганська область). Завдяки фінансовій підтримці представників соціально відповідального бізнесу, кожен з лауреатів - їх вісім - отримав не тільки почесний диплом, а й грошову премію в розмірі 10 тис. грн", - зазначила Шингарьова.

Вручення премії "Подолання-2019" у Харкові / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

За її словами, за сім років лауреатами премії стали 49 осіб: "Упевнена, що 2020 року це число поповниться новими лауреатами. Ми також маємо намір розширити географію премії, бо таким чином зможемо мотивувати все більше людей з інвалідністю йти вперед, досягати поставлених цілей, проявляти себе в улюбленій справі".

Що ж до восьми героїв дня, то серед них - четверо харків'ян: керівник Харківської громадської організації незрячих юристів Олег Лепетюк, паралімпійська спортсменка-тенісистка, чемпіонка світу 2018 року Марина Литовченко, військовослужбовець Центру спеціального призначення Володимир Воропай і юна керівниця організації "Діти сонця" Віта Цекало.

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Лауреати з інших областей: полтавка Ірина Твердохліб - начальник відділу роботи з людьми з інвалідністю КП "Спорт для всіх", Надія Поламарчук з Краматорська - лідер Донецької обласної організації людей з інвалідністю, одесит Олег Прохоров - голова громадської організації "Спортивний клуб Одеса-баскет", Микола Надуличный із Сєвєродонецька - голова міської організації людей з інвалідністю.

Лауреатів привітали представники міської та обласної влади, народні депутати, зокрема Марія Мезенцева, гості з інших міст.

Ушанування включало концертну програму, роздачу новорічних сувенірів, а також чаювання і щирі розмови: про силу духу, яка допомагає долати всі труднощі.