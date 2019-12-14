У Вінниці назвали переможців премії імені Леонтовича

У Вінниці в ході Обласного мистецького проєкту «Співає Поділля Леонтовича» назвали цьогорічних переможців премії ім. М. Д. Леонтовича.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у департаменті у справах ЗМІ та зв’язків із громадськістю.

«У ході Фінального етапу Обласного мистецького проєкту «Співає Поділля Леонтовича» оголосили цьогорічних переможців премії ім. М. Д. Леонтовича. За рішенням журі, ними стали Богдан Сегін та Академічний хор ім. П. Майбороди Українського радіо», - повідомили у департаменті.

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У відомстві зазначили, що переможців премії визначали у номінаціях «Професійні композитори» та «Професійні хорові колективи». Відповідно до розпорядження голови ОДА, яким затверджено рішення журі, премію імені М.Д. Леонтовича за 2019 рік присуджено відповідно Богдану Сегіну та Академічному хору ім. П. Майбороди Українського радіо.

Переможцям виплатять премію у розмірі 20 тис. гривень.

Премія ім. М.Д Леонтовича заснована Вінницькою обласною радою 2017 року, вона є щорічною. Її присуджують за внесок у розвиток хорового мистецтва.