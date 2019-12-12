У Вінниці відкрили архів Першого зимового походу армії УНР
Про це кореспонденту Укрінформу повідомив головний спеціаліст відділу інформації Державного архіву Вінницької області Костянтин Завальнюк.
«Документи, представлені на виставці, є історичними свідченнями подій, пов’язаних з Першим зимовим походом армії УНР. Сто років тому вона пройшла північними районами області по територіях, окупованих більшовиками та денікінцями. Цей похід стартував 6 грудня 1919 року, а завершився у травні 2020 року на території сучасних Ямпільського та Могилів-Подільського районів. Саме на Вінниччині зустрілися дві українські армії і союзна армія Польщі», - розповів Завальнюк.
За його словами, в експозиції, яка складається з двох блоків, представлені, зокрема, спогади військових ватажків армії УНР, а також енциклопедичні та довідкові видання. Друга частина виставки – це оригінальні документи тих часів та метричні книги. Найцінніші ж експонати – документи, які розповідають про мешканців області - козаків, учасників Першого походу, чимало з яких загинули і поховані на території Ямпільського і Могилів-Подільського районів.
Перший зимовий похід армії УНР тилами Червоної та Добровольчої армій під проводом Михайла Омеляновича-Павленка проходив з 6 грудня 1919 по 6 травня 1920 рр. Його маршрут пролягав територіями нинішніх Житомирської, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Вінницької областей. За весь рейд вояками УНР було пройдено 2500 км, проведено понад 50 успішних боїв.