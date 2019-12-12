У Вінниці відкрили архів Першого зимового походу армії УНР

У Державному архіві Вінницької області відкрилась виставка документів часів Першого зимового походу армії УНР.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив головний спеціаліст відділу інформації Державного архіву Вінницької області Костянтин Завальнюк.

«Документи, представлені на виставці, є історичними свідченнями подій, пов’язаних з Першим зимовим походом армії УНР. Сто років тому вона пройшла північними районами області по територіях, окупованих більшовиками та денікінцями. Цей похід стартував 6 грудня 1919 року, а завершився у травні 2020 року на території сучасних Ямпільського та Могилів-Подільського районів. Саме на Вінниччині зустрілися дві українські армії і союзна армія Польщі», - розповів Завальнюк.

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За його словами, в експозиції, яка складається з двох блоків, представлені, зокрема, спогади військових ватажків армії УНР, а також енциклопедичні та довідкові видання. Друга частина виставки – це оригінальні документи тих часів та метричні книги. Найцінніші ж експонати – документи, які розповідають про мешканців області - козаків, учасників Першого походу, чимало з яких загинули і поховані на території Ямпільського і Могилів-Подільського районів.

Перший зимовий похід армії УНР тилами Червоної та Добровольчої армій під проводом Михайла Омеляновича-Павленка проходив з 6 грудня 1919 по 6 травня 1920 рр. Його маршрут пролягав територіями нинішніх Житомирської, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Вінницької областей. За весь рейд вояками УНР було пройдено 2500 км, проведено понад 50 успішних боїв.