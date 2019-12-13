Жертв “епідемії вейпінгу” у США побільшало до 52
Про це повідомляє AP з посиланням на Центр контролю та профілактики захворювань.
“52 випадки смерті в 26 штатах зафіксовані серед 2 409 випадків госпіталізації, про які повідомлялося по всій країні цього року”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, випадки госпіталізації найчастіше мали місце на Середньому Заході, деякі з найвищих показників зафіксовані в штаті Іллінойс, Індіана та Вісконсін.
Середній вік жертв становить 52 роки. Однак велика кількість постраждалих від пошкодження легенів спостерігається серед підлітків та 20-річних осіб.
Як зазначає видання, епідемія захворювань легенів у Сполучених Штатах посилюється. У листопаді міська рада Нью-Йорка схвалила рішення про заборону ароматизованих електронних сигарет в місті.
Через спалах захворювання у канадській провінції Нова Шотландія також заборонять їх продаж.