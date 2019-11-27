У Нью-Йорку заборонили ароматизовані електронні сигарети

Міська рада Нью-Йорка схвалила рішення про заборону ароматизованих електронних сигарет в місті.

Про це повідомляє CNBC.

“Міськрада Нью-Йорка проголосувала, з великою перевагою, за заборону ароматизованих електронних сигарет”, - йдеться у повідомленні.

Рішення було ухвалене 42 голосами “за”. Лише двоє були проти.

За словами заступника прессекретаря мера міста Ейвері Коена, цим рішенням заборонено продаж у Нью-Йорку ароматизованих електронних сигарет та рідких ароматизаторів для вейпінгу, окрім тютюну.

Зазначається, що рішення було ухвалене у той час, як у США намагаються боротися з хворобою легенів, яку спричиняє вейпінг. Загалом на території Сполучених Штатів зафіксували понад 2100 випадків цієї хвороби, при цьому для 42 осіб хвороба мала летальний наслідок.

В адміністрації Трампа у вересні цього року заявили про плани заборонити в країні всі ароматизовані е-сигарети, проте остаточного рішення в цьому питанні досі немає.