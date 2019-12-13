Говоримо з актором, режисером Віктором Андрієнком

Гість розповів про свій новий фільм – фентезі «Легенди Чарівнолісся» та вразив українськими лісовими "неологізмами".

Актор поділився своїм баченням фільму «Легенди Чарівнолісся». А саме, що не хотів йти в «шароварщину»: «В нас у фільмі є запорізькі козаки, але ми не хотіли їх так “в лобешник” називати, ми назвали їх – віголанти, що означає воїн, захисник кордонів. Отак ми підходили до матеріалу і до візуальності. Розумієте, я не хочу робити лобовуху, у мене залишається і казка, й містика, й Україна – ми все одно не можемо піти від коренів.

Для Віктора Андрієнка важливо, аби режисери робили свої фільми як хочуть, відчувають: «я кажу режисерам: треба робити, як ви відчуваєте – якщо воно добре, то буде добре, якщо смішно, то буде смішно, а якщо погано, то, вибачте, погано».

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«Легенди Чарівнолісся» — український фентезі фільм режисера Віктора Андрієнка. Історія фільму починається з того, що суворий Воїн та веселий Мольфар з примхи долі стають охоронцями чванькуватого хлопчиська, навіть не підозрюючи, що від цієї дитини залежить порятунок всього Чарівнолісся і навіть Світу. Відтепер ця трійця, разом, протистоятиме наймогутнішим силам зла. Сюжет фільму базується на сценарії «Легенди Чарівнолісся», який переміг у 2017 році на конкурсі Коронація слова 2017 у номінації «Кращий кіносценарій для дітей».

Фото: facebook.com/charmswoodfilm

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