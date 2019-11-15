Говоримо з актором театру і кіно Олексієм Вертинським

Актор розповів про любов до своєї професії, пояснив чому боїться «зрадити свою мрію» та не зацікавлений грати в кіно.

Олексій Вертинський розповів про свій «не зовсім легкий акторський хліб», який він дідусь для своєї маленької онучки і що не не зраджує своїй мрії дитинства. «Вона (мрія - ред.) єдина. От ти реалізувався в своєму житті лише завдяки тому, що був настирливий. Мене ламали, виганяли, били, наказували – хотіли, щоб я був як всі. Але мені не хотілося бути як всі. Мені хотілося залишатися з тим уявленням про професію, про мрію, яке в мене всередині існує». Слухачі дізнаються про закулісне театральне життя Вертинського, його жіночі, або скоріше андрогінні, ролі та ще багато чого іншого! Слухайте подкаст!

ПРОСТО СЛУХАЙ:

Олексій Вертинський - актор театру та кіно, працює в Київському академічному театрі «Актор». Активно задіяний в антрепризі та знімається у великому кіно і серіалах.

Має звання народного артиста України, кіноактор року на «Кінофорумі України», володар премії «Київська пектораль» в номінації «Найкраще виконання чоловічої ролі».