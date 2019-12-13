Мішель Обама підтримала Грету Тунберг після “нападу” Трампа

Дружина, експрезидента США Барака Обами - Мішель рекомендувала екоактивістці Греті Тунберг ігнорувати людей, які сумніваються в її можливостях.

Про це вона написала у Twitter.

“Грета Тунберг, не дозволяй нікому погасити свій вогонь. Ігноруй тих сумнівається в тобі та знай, що у світі є мільйони людей, які тебе підтримують”, - написала Мішель Обама.

Тим часом, сама Тунберг змінила свою біографію у Twitter, написавши про себе “підліток, який працює над своєю проблемою з гнівом. Нині відпочиває та дивиться гарний фільм з другом”.

Раніше президент США Дональд Трамп назвав безглуздим визнання 16-річної активістки Грети Тунберг людиною року за версією Times і порекомендував їй приборкати свій гнів і сходити в кіно з другом.

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Як повідомлялося, у середу американський впливовий журнал Time назвав "Людиною 2019 року" 16-річну шведську екоактівістку Грету Тунберг, яка привертає увагу світу до зміни клімату і закликає політичних лідерів робити конкретні кроки для збереження планети.