Трамп назвав безглуздим визнання Грети Тунберг людиною року

Президент США Дональд Трамп назвав безглуздим визнання 16-річної активістки Грети Тунберг людиною року за версією Times і порекомендував їй приборкати свій гнів і сходити в кіно.

Про це Трамп написав в своєму Twitter.

«Так безглуздо! Грета повинна попрацювати над проблемою приборкання свого гніву, а потім сходити з другом у старе, добре кіно! Заспокойся, Грето, заспокойся!», - написав глава Білого дому.

Як повідомлялося раніше, американський впливовий журнал Time назвав «Людиною 2019 року» 16-річну шведську екоактівістку Грету Тунберг, яка привертає увагу світу до зміни клімату і закликає політичних лідерів робити конкретні кроки для збереження планети.