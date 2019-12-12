Forbes удев'яте назвав Меркель найвпливовішою жінкою року
Укрінформ
Канцлер Німеччини Ангела Меркель вже дев'ятий рік поспіль очолила рейтинг найвпливовіших жінок року за версією Forbes.
Про це повідомляється на сайті видання.
“Ангела Меркель, перша жінка-канцлер Німеччини та перший номер у рейтингу в цьому році - вже дев'ятий рік поспіль”, - йдеться у повідомленні.
Другу сходинку у рейтингу посідає нова очільниця Європейського центрального банку Крістін Лагард.
Трійку найвпливовіших жінок 2019 року замикає спікер Палати представників США Ненсі Пелосі.
На останній сходинці рейтингу опинилася 16-річна екоактивістка Грета Тунберг.
Фото: DPA