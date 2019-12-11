У Лас-Вегасі літають голуби у ковбойських капелюхах
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Укрінформ
На вулицях американського Лас-Вегаса літають два голуби з ковбойськими капелюхами.
Про це повідомляє CNN.
“Мешканці Лас-Вегаса помітили на цьому тижні в місті двох голубів у ковбойських капелюхах”, - йдеться у повідомленні.
За словами співзасновниці організації, яка займається порятунком голубів, Мараї Гілман, ймовірно капелюхи були приклеєні до голів обох пташок.
I finally found one!!! @LasVegasLocally pic.twitter.com/j2u90R2esL— 𝙺𝚊𝚜𝚜 ♥🧙🏼♀️ (@kassandraqueenn) 9 грудня 2019 р.
Нині у місті вже розставлені кілька пасток, аби зловити голубів.
Зазначається, що обидві пташки, одна з червоним, а друга з рожевим капелюхом, вже стали сенсаціями у соцмережах.
Місцеві мешканці виходять на вулиці з камерами у пошуках зіркових голубів.
Фото: CNN