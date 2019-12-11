У Лас-Вегасі літають голуби у ковбойських капелюхах

На вулицях американського Лас-Вегаса літають два голуби з ковбойськими капелюхами.

Про це повідомляє CNN.

“Мешканці Лас-Вегаса помітили на цьому тижні в місті двох голубів у ковбойських капелюхах”, - йдеться у повідомленні.

За словами співзасновниці організації, яка займається порятунком голубів, Мараї Гілман, ймовірно капелюхи були приклеєні до голів обох пташок.

Нині у місті вже розставлені кілька пасток, аби зловити голубів.

Зазначається, що обидві пташки, одна з червоним, а друга з рожевим капелюхом, вже стали сенсаціями у соцмережах.

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Місцеві мешканці виходять на вулиці з камерами у пошуках зіркових голубів.

Фото: CNN