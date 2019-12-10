Банк Литви створив першу у світі колекційну криптомонету

Банк Литви створив першу в світі колекційну монету з блокчейном на честь підписання Акту незалежності Литви у 1918 році, її можна буде купити навесні 2020 року.

Про це повідомляє Банк Литви на своєму сайті та в YouTube.

Перша у світі цифрова колекційна монета, створена Банком Литви, присвячена Акту про відновлення незалежності Литви, що був підписаний 16 лютого 1918 року, в ній будуть згадані 20 підписантів Акту. Очікується, що монета буде випущена навесні 2020 року.

За словами Маріуса Юргіласа, члена правління Банку Литви, реалізація цієї унікальної ідеї забезпечила і надалі надасть Банку Литви неоціненний досвід та знання у створенні віртуальних валют. “Це особливо актуально зараз, оскільки центральні банки (різних країн, - ред.), як правило, обговорюють ці теми більш відкрито, і контур таких валют потроху починає формуватися", - сказав Юргілас.

На честь визначної події, що сталася у 1918 році, фізична срібна монета матиме нетрадиційний номінал - 19,18 євро, в той час як її розмір та форма будуть нагадувати кредитну карту із зображенням урочистого фото після підписання Акта незалежності. «Я намагався зробити сучасний дизайн історичної фотографії Ради Литви, яку багато хто пам’ятає з підручників історії. Оцифрована картина складається з понад 36 500 пікселів - приблизна кількість днів, що минули з моменту акту 16 лютого (1918 року, - ред.)», - сказав Гедріус Пауласкіс, дизайнер монети цифрової колекції.

Очікується, що литовська цифрова монета відкриє якісно нову сторінку в історії нумізматики та залучить молодь до збирання монет. Тому в процес її придбання будуть включені деякі елементи гри. Банк Литви планує випустити 24 000 колекційних жетонів, створених за технологією blockchain. Кожен жетон міститиме зображення одного з 20 підписантів, колекціонери матимуть шанс зібрати весь набір. Токени будуть розділені на 6 категорій за напрямками діяльності підписантів, причому кожній з них буде виділено 4000 жетонів. Купуючи цифрову монету, покупці отримують 6 випадково вибраних цифрових жетонів і лише після збору жетону з кожної з 6 категорій вони зможуть викупити фізичну срібну монету. Токени будуть доступні для придбання та зберігання в електронному магазині Банку Литви.

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Цифрова колекційна монета стане черговим кроком у впровадженні стратегічного вектора Банку Литви у сфері інновацій та fintech (фінансових технологій), спрямованого на допомогу литовським та міжнародним компаніям в отриманні знань та проведенні орієнтованих на блокчейн досліджень, адаптацію та тестування блокчейн-базованих послуг у фінансовому секторі.