Мінцифри співпрацюватиме з білоруською криптобіржею

Міністерство цифрової трансформації України співпрацюватиме з білоруською компанією у сфері IT та криптовалют Currency.com.

Про це міністерство повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

“Міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум про співпрацю з питань розвитку українського законодавства стосовно IT та криптовалют з білоруською компанією Currency.com”, - йдеться у повідомленні.

У відомстві поінформували, що робоча група при Міністерстві цифрової трансформації за участю експертів з Currency.com займатиметься розробкою законопроєктів, використовуючи білоруський досвід успішного створення з нуля законодавчих актів для регулювання галузі IT.

Як зазначив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, у сфері розвитку внутрішнього IT-ринку Республіка Білорусь демонструє великі успіхи.

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Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації України створено у вересні 2019 року. Воно відповідає за формування та реалізацію державної політики у сфері цифровізації, відкритих даних, національних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності, впровадження електронних послуг, електронних довірчих послуг.