Український фільм “Сторонній” переміг на фестивалі у Токіо

Фільм Дмитра Томашпольського “Сторонній” (”Stranger”) визнали найкращим повнометражним фільмом на Міжнародному кінофестивалі Bloodstained Indie Film Festival у Токіо - в секції SCI-FI (фантастика).

Як повідомляє пресслужба Держкіно, загалом у конкурсі в цій номінації змагалися 15 фільмів із США, Японії, Канади, Франції, Швеції, Великої Британії та інших країн світу.

“Це вже шостий міжнародний кінофестиваль за участю “Стороннього”: фільм був представлений у Південній Кореї, США та Канаді, на черзі – Індія та Колумбія. В Онтаріо на Міжнародному кінофестивалі горорів Terror In The Bay Film Festival “Сторонній” отримав нагороду за найкращу операторську роботу (оператор-постановник - Сергій Смичок)”, - ідеться в повідомленні.

Головні ролі у фільмі виконали Анастасія Євтушенко та Даша Трегубова. Продюсер – Олена Дем’яненко. Стрічку створено "Кінокомпанією Гагарін Медіа" за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

В українському кінопрокаті фільм “Сторонній” очікується у 2020 році.