Держкіно профінансує музичну драму “Королі репу”

Державне агентство України з питань кіно і ТОВ “Крісті Фільм” уклали договір про надання державної підтримки на виробництво фільму “Королі репу”.

Як повідомляє пресслужба Держкіно, фінансова підтримка становитиме 20 млн 960 тис. грн, тобто 80% загальної вартості виробництва фільму.

“Кінопроєкт музичної драми “Королі репу” став одним з переможців одинадцятого конкурсного відбору Держкіно. Режисер стрічки - Мирослав Латик, автор сценарію - Роман Магрук, продюсери - Юрій та Дмитро Мінзянови”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, це історія про сімнадцятирічного випускника сільської школи, хлопця на прізвисько Казан, який понад усе мріє стати відомим репером і підкорити серце своєї дівчини. Заради своїх мрій він готовий ризикнути, але обставини спрямовують його життя в іншому напрямку.

Реліз фільму в Україні заплановано на 2021 рік.