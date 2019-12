Nova Opera випустила саундтрек до “Історії Зимового саду”

Українські композитори і виконавці, засновники формації Nova Opera Роман Григорів та Ілля Разумейко випустили мініальбом із саундтреком до дебютного повнометражного фільму Семена Мозгового «Історія Зимового саду». Стрічка, що розповідає про квітковий павільйон київської ВДНГ, виходить у прокат 5 грудня.

Про це повідомляє компанія 86PROKAT.

“Альбом складається з семи композицій: Arround, Bells Of Time, Loneliness, Palm Fronds, The First Frost, The Winter Garden’s Tale, Track Of Time. За словами режисера, він зі свого боку не встановлював обмежень: композитори працювали над фільмом з самого початку й добре відчували атмосферу історії”, - ідеться в прес-релізі.

Як розповідають музиканти, першу версію музики вони написали ще у 2016 році, і то була інша музика, симфонічна. Головна тема дуже органічно жила в кульмінаційному кадрі, але в контексті цілого фільму цей матеріал не працював. Лише у 2018 році, коли була готова повна версія фільму, музиканти переосмислили музичну тканину, надаючи перевагу естетиці мінімалізму і дуже лаконічним звуковим рішенням. У звукозаписі намагалися створити ілюзію перебування слухача всередині інструменту: гітари, препарованого піаніно, віолончелі. Партію віолончелі надзвичайно тонко виконала Жанна Марчинська, надаючи їй ліричного та водночас філософського змісту.

Саундтрек вийшов на платформі Soundcloud, а невдовзі з’явиться на Apple Music та Spotify. Для Романа та Іллі це перша робота з документальним кіно. Нині вони пишуть саундтрек до наступного фільму Семена Мозгового «Свято хризантем». Над звуком в «Історії Зимового саду» працювали також саунд-дизайнерка Наталя Авраменко та звукооператор і звукорежисер Андрій Нідзельський.

Прокат стрічки «Історія Зимового саду» стартує 5 грудня у Києві та Харкові. Спеціальні покази за участю режисера відбудуться в Харкові (4 грудня), Львові (6 грудня) та Івано-Франківську (7 грудня). Розклад і квитки доступні за посиланням: http://bit.ly/twit-tickets Світова прем’єра картини відбулася на міжнародному фестивалі Ji.hlava у Чехії, українська — в національному конкурсі фестивалю Docudays UA, де стрічка отримала приз в категорії Найкращий український документальний фільм. «Історія Зимового саду» виходить за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Роман Григорів та Ілля Разумейко — засновники формації Nova Opera, що виступає з мультижанровими перформансами в Україні, Європі та США. Серед їхніх робіт — опера-реквієм IYOV, опера-цирк «Вавилон», опера-балет «Ковчег», сонОпера «НепрОсті», опера-жах «Гамлет», Trap-Opera Wozzeck, опера «ГАЗ», а також резонансна мета-опера «Аерофонія», де головним музичним інструментом виступив літак АН-2.

Слухати альбом на Soundcloud.