Nova Opera випустила саундтрек до “Історії Зимового саду”
Про це повідомляє компанія 86PROKAT.
“Альбом складається з семи композицій: Arround, Bells Of Time, Loneliness, Palm Fronds, The First Frost, The Winter Garden’s Tale, Track Of Time. За словами режисера, він зі свого боку не встановлював обмежень: композитори працювали над фільмом з самого початку й добре відчували атмосферу історії”, - ідеться в прес-релізі.
Як розповідають музиканти, першу версію музики вони написали ще у 2016 році, і то була інша музика, симфонічна. Головна тема дуже органічно жила в кульмінаційному кадрі, але в контексті цілого фільму цей матеріал не працював. Лише у 2018 році, коли була готова повна версія фільму, музиканти переосмислили музичну тканину, надаючи перевагу естетиці мінімалізму і дуже лаконічним звуковим рішенням. У звукозаписі намагалися створити ілюзію перебування слухача всередині інструменту: гітари, препарованого піаніно, віолончелі. Партію віолончелі надзвичайно тонко виконала Жанна Марчинська, надаючи їй ліричного та водночас філософського змісту.
Саундтрек вийшов на платформі Soundcloud, а невдовзі з’явиться на Apple Music та Spotify. Для Романа та Іллі це перша робота з документальним кіно. Нині вони пишуть саундтрек до наступного фільму Семена Мозгового «Свято хризантем». Над звуком в «Історії Зимового саду» працювали також саунд-дизайнерка Наталя Авраменко та звукооператор і звукорежисер Андрій Нідзельський.
Прокат стрічки «Історія Зимового саду» стартує 5 грудня у Києві та Харкові. Спеціальні покази за участю режисера відбудуться в Харкові (4 грудня), Львові (6 грудня) та Івано-Франківську (7 грудня). Розклад і квитки доступні за посиланням: http://bit.ly/twit-tickets Світова прем’єра картини відбулася на міжнародному фестивалі Ji.hlava у Чехії, українська — в національному конкурсі фестивалю Docudays UA, де стрічка отримала приз в категорії Найкращий український документальний фільм. «Історія Зимового саду» виходить за підтримки Державного агентства України з питань кіно.
Роман Григорів та Ілля Разумейко — засновники формації Nova Opera, що виступає з мультижанровими перформансами в Україні, Європі та США. Серед їхніх робіт — опера-реквієм IYOV, опера-цирк «Вавилон», опера-балет «Ковчег», сонОпера «НепрОсті», опера-жах «Гамлет», Trap-Opera Wozzeck, опера «ГАЗ», а також резонансна мета-опера «Аерофонія», де головним музичним інструментом виступив літак АН-2.
Слухати альбом на Soundcloud.