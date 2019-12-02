Українська Вікіпедія б’є рекорди відвідуваності, а російська - втрачає популярність

Популярність російської Вікіпедії серед світової аудиторії за рік впала на 5%. За цей же час відвідуваність української зросла на 10%.

Такі дані навів Юрій Пероганич, гендиректор Асоціації підприємств інформаційних технологій України та засновник ГО «Вікімедіа Україна, повідомляє у понеділок MediaSapiens.

Як зазначає видання, українська Вікіпедія б’є рекорди відвідуваності другий місяць поспіль. Так, за даними Пероганича, у листопаді місячне число переглядів сторінок досягло 74,3 млн.

«Середня відвідуваність в листопаді становила 2,47 млн переглядів за день, 103 тис. переглядів за годину, 1719 за хвилину або 29 переглядів щосекунди», - заявив він.

Таким чином, попередній рекорд, що був встановлений місяць тому, перевищений на 2,97 млн переглядів.

За словами Пероганича, у порівнянні з листопадом минулого року зростання склало +10%, а за трирічний період популярність української Вікіпедії виросла на 33%. Оскільки листопад - піковий місяць відвідуваності, тому наступний рекорд найбільш імовірний рівно через рік, прогнозує він.

«Число унікальних пристроїв, з яких переглядали Вікіпедію, в листопаді становило 12 386 155 шт., це на 18% більше, ніж у листопаді 2018 року. Частка мобільних пристроїв виросла за рік з 60,9% до 64,1%, а їхнє число - на 19,7%. Відповідно, частка настільних систем впала з 39,1% до 35,9%, хоча їхнє число теж за рік виросло, однак значно менше, лише на 4,4%. 62,0 млн, або 83% від загального числа переглядів, здійснено з території України, 3% - з території США, 1,3% - з території РФ, 1,2% - з території Польщі», - додав він.

Водночас, як заявив Пероганич, посилаючись на статистичний сервер Вікіпедії, популярність російської версії Вікіпедії падає.

"Популярність російської Вікіпедії за рік впала на 5%. За цей час популярність української зросла на 10%", - зазначив він.

Так, загальна місячна відвідуваність російської Вікіпедії за рік впала з 871 до 828 млн, або на 42 млн (– 4,9%). При цьому відвідуваність російської Вікіпедії з території Росії впала за цей час з 520 млн до 504 млн (–3,1%), а з території України - зі 114 млн до 110 млн переглядів (–3,6%).

Він також наголосив, що ще рік тому, у листопаді 2018-го, популярність російської Вікіпедії на території України перевершувала популярність української на 96% (114 млн переглядів російської і 58 млн - української).

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Однак у листопаді 2019 року російську Вікіпедію переглядали з території України лише на 77% частіше, ніж українську (110 млн переглядів російської і 62 млн - української), зауважив Пероганич.

"Тенденція скорочення популярності російської Вікіпедії як у світі, так і в Україні очевидна", - наголосив він.

За даними Пероганича, загальна місячна відвідуваність української Вікіпедії за рік зросла з 67,6 млн сторінок у листопаді 2018 року до 74,3 млн сторінок у листопаді 2019-го (+10%).